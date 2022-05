Gasly de plus en plus frustré après un autre GP à oublier

Charger le lecteur audio

Parti 14e et arrivé 13e, la course de Pierre Gasly s'est principalement déroulée dans le bas du ventre mou, un no man's land duquel le Français n'est pas parvenu à émerger, principalement selon lui en raison d'un contact précoce en course qui lui a coûté cher. Plus tard, dans la lutte avec Lance Stroll, le pilote AlphaTauri s'est accroché avec l'Aston Martin au virage 1, un incident dont il a été jugé responsable, lui occasionnant une anecdotique pénalité de cinq secondes ainsi que deux points sur sa Super Licence (ce qui porte son total à quatre sur les 12 derniers mois).

Désormais hors du top 10 pour la troisième course consécutive, celui qui se battait régulièrement pour être le "meilleur des autres" derrière les écuries de pointe l'an passé reconnaît que la frustration commence à s'accumuler alors qu'il ne parvient pas à connaître de Grands Prix tranquilles. "Très déçu, très déçu parce que les week-ends s'enchaînent et ça ne paie toujours pas", a-t-il lancé au micro de Canal+ après la course à Barcelone.

"Dès le premier tour, on a eu un contact [avec Esteban Ocon] et on a perdu beaucoup de charge aéro, et après on était nulle part. À partir du premier tour la course était plus ou moins finie", s'est-il lamenté, avant d'évoquer le contexte plus global : "J'ai essayé de faire la maximum que je pouvais, mais c'est juste frustrant de week-end en week-end. On n'arrive pas à avoir un week-end sans problème et ça commence à être un peu frustrant."

Difficile dans ces conditions de véritablement se focaliser sur ce qui serait à retenir des épreuves qui se succèdent, alors même que la dynamique de son équipier Yuki Tsunoda est plutôt bonne (deux arrivées dans le top 10 sur les trois derniers GP) : "Il y a du positif, bien sûr, il y a toujours du positif. Maintenant il va falloir travailler, ce qui est sûr c'est que pour l'instant à chaque course ça ne se met pas en place pour nous, il y a toujours des choses qui se passent. On essaie de faire le maximum, j'essaie de faire le maximum de mon côté, on va continuer et faire encore plus. Mais c'est sûr que c'est toujours frustrant quand ça ne sourit pas comme ça."

Outre la question des obstacles qui se dressent sur la route de Gasly, le rythme de l'AT03 demeure source de préoccupation dans un milieu de peloton serré. Aussi, y aura-t-il des évolutions prochainement pour tenter d'améliorer le package ? "Non, pas pour les prochaines courses. Après c'est comme ça, il faut faire avec. Je fais confiance à l'équipe à ce niveau là, sur la stratégie et il va falloir essayer de faire au mieux avec la voiture qu'on a. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne s'aide pas forcément."