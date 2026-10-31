Formule 1 GP de Mexico

Hamilton savoure une pole historique avec Ferrari : "Tout est dans la tête"

En décrochant sa première pole position avec Ferrari au Grand Prix de Mexico, Lewis Hamilton est devenu le cinquième pilote le plus âgé de l'Histoire de la Formule 1 à réaliser cette performance.

Filip Cleeren

Publié: 31 oct. 2026, 22:59

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sur des terres où il a célébré deux de ses sept titres mondiaux, Lewis Hamilton a écrit un nouveau chapitre de son illustre carrière en Formule 1 et enrichi encore un peu plus ses bons souvenirs au Mexique. Une performance qui se faisait attendre depuis longtemps.

Hamilton a mis fin à la disette de Ferrari en qualifications en offrant à la Scuderia sa première pole position de la saison 2026. Il a également décroché sa première pole en rouge, ainsi que sa première depuis le Grand Prix de Hongrie 2023. À 41 ans et 297 jours, il est devenu le cinquième poleman le plus âgé de l'Histoire, s'intercalant désormais entre Mario Andretti et Nigel Mansell dans ce classement.

Après que George Russell a provisoirement pris la pole à Charles Leclerc grâce à son ultime tentative sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Hamilton a répliqué en signant un premier secteur légèrement plus rapide. Il a finalement devancé son ancien coéquipier de seulement 0"009.

"Mon Dieu, je ne trouve pas mes mots. C'est quelque chose de spécial d'être au Mexique et de décrocher ma première pole avec Ferrari, la 105e de ma carrière. J'aime bien ce chiffre", a déclaré Hamilton.

Lewis Hamilton a signé sa 105e pole position en F1.

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Cette pole est venue récompenser une séance de qualifications réussie malgré la perte d'un temps de roulage précieux lors des essais libres du vendredi, en raison d'un problème sur son unité de puissance. Le Britannique n'avait ainsi bouclé que 13 tours en EL2.

Malgré ce contretemps, il s'était montré satisfait du comportement de sa Ferrari sur cette piste en altitude et à faible adhérence, avec seulement quelques ajustements minimes apportés aux réglages pendant la nuit.

"Le week-end a été vraiment, vraiment difficile et exigeant. En EL1, nous avions installé une grille de mesure aérodynamique et, évidemment, nous avons ensuite rencontré le problème moteur hier, ce qui nous a fait prendre du retard. Je n'ai pas pu effectuer de long relais, mais nous avons fait du très bon travail sur les réglages tout au long du week-end", a-t-il expliqué.

Interrogé sur le fait qu'il était devenu le poleman le plus âgé depuis Andretti, et sur sa longévité en Formule 1, Hamilton a répondu : "Quand on veut, on peut. Tout est dans la tête. Je fais toutes ces choses différentes que l'on peut faire pour essayer de rester jeune et en forme."

"Mais j'aime ce que je fais, et cet amour ne m'a pas quitté. Je me réveille chaque jour en y pensant. J'en rêve, et j'ai un soutien extraordinaire partout dans le monde. Tous ces gens me permettent de continuer, alors j'espère qu'ils sont heureux aujourd'hui et j'espère pouvoir leur offrir quelque chose demain."

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