Formule 1

Hockenheim veut retrouver la F1, mais se heurte à un obstacle majeur

Alors qu'il inaugure un "pôle de la mobilité", le circuit de Hockenheim espère toujours renouer avec la Formule 1.

Benjamin Vinel Stefan Ehlen

Publié: 21 oct. 2026, 15:00

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Photo de : Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Hockenheim est "en discussion" avec la Formule 1 en vue d'un éventuel retour du championnat sur le circuit allemand, mais le projet reste "largement théorique" à ce stade.

Les directeurs du Hockenheimring, Joern Teske et Jochen Nerpel, ont longuement abordé le sujet dans un entretien accordé à Formel1.de, publication sœur de Motorsport.com. Le circuit situé dans le Bade-Wurtemberg inaugure Motorworld, qu'il présente comme "un centre unique réunissant sous un même toit le sport automobile, le commerce, les ateliers, les prestataires de services, les entreprises, les hôtels, la restauration, les événements et la passion automobile".

Hockenheim a accueilli son premier Grand Prix d'Allemagne en 1970. Le circuit a ensuite figuré régulièrement au calendrier de la F1 de 1977 à 2006, avant de retrouver une présence en alternance jusqu'en 2018, notamment avec le Nürburgring. Le dernier Grand Prix y a été organisé en 2019, avec le soutien de Mercedes, mais les difficultés financières ont ensuite rendu toute nouvelle course impossible.

Aujourd'hui, la F1 compte 24 Grands Prix au calendrier et plusieurs candidats potentiels, dont le Rwanda, qui devrait rejoindre le championnat au début des années 2030. Hockenheim espère néanmoins toujours retrouver sa place au calendrier.

"La Formule 1 suit naturellement de très près ce qui se passe ici, au Hockenheimring", a déclaré Teske.

Le Grand Prix d'Allemagne 2019.

Photo de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"Nous sommes en discussion. La priorité de la Formule 1 est évidemment que les conditions générales soient réunies au Hockenheimring. Motorworld est un magnifique bâtiment, mais ce n'est pas l'élément essentiel dont la Formule 1 a besoin pour organiser un Grand Prix. J'imagine que son attention se portera davantage sur l'adéquation des infrastructures dans leur ensemble."

"Cela étant dit, les images que nous avons publiées ont impressionné tout le monde, y compris [le PDG de la F1] Stefano Domenicali. C'est tout simplement un bâtiment fantastique, qui symbolise le fait que les choses avancent réellement sur le circuit."

Nerpel a précisé que Hockenheim aurait besoin de tribunes temporaires pour accueillir de nouveau la F1, afin de passer de "un peu moins de 60 000 places" à "près de 100 000", ainsi que d'un bâtiment des stands plus grand pour accueillir les 11 écuries.

Mais le principal obstacle reste, comme souvent, d'ordre financier.

"Nous nous asseyons souvent ici et nous nous disons : 'Vous avez vu le bâtiment des stands en Hongrie ?'", a ajouté Nerpel. "Quelque chose comme ça sort de terre presque du jour au lendemain. J'emploie volontairement cette expression, car ces bâtiments ont été construits en quelque chose comme six à neuf mois."

"Ce sont deux approches complètement différentes. Lorsqu'un gouvernement ou un pays manifeste son intérêt et dit : 'C'est important pour nous'. Regardez le Rwanda, par exemple, qui fait désormais partie des discussions."

"Nous trouvons parfois extraordinaire que la Formule 1 ait si peu de poids en Allemagne, un pays réputé pour son industrie automobile, et qu'elle bénéficie d'aussi peu de soutien. Naturellement, nous aimerions recevoir beaucoup plus de soutien, mais les chances d'obtenir des financements publics, quelle qu'en soit la source, sont quasiment nulles, si je peux m'exprimer ainsi."

"Il reste de nombreux problèmes à résoudre", a confirmé Teske. "Comme nous n'avons rien de concret à annoncer ni à commenter publiquement à ce stade, le projet reste largement théorique."

Le Grand Prix d'Allemagne 2019.

Photo de: Peter Fox / Getty Images

Alors que les incertitudes concernant le calendrier s'atténuent dans le contexte de la guerre en Iran, Teske a également précisé qu'organiser une course de remplacement à la dernière minute ne serait "certainement pas rentable" pour Hockenheim sur le plan financier.

"Disons les choses ainsi : si accepter une course de remplacement permettait d'ouvrir considérablement la voie à un contrat pluriannuel et à un avenir assuré en Formule 1, ce serait évidemment une option que nous étudierions très sérieusement", a expliqué Teske.

"Mais s'il était clair qu'il s'agirait uniquement d'une course de remplacement ponctuelle, sans aucune perspective pour la suite, je me demanderais personnellement si l'effort en vaut la peine. Financièrement, ce ne serait certainement pas le cas."

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"Quelle valeur durable apporterait un seul Grand Prix ? Un pic d'attention médiatique, une énorme visibilité pour l'événement, puis tout retomberait. Ce ne serait pas nécessairement ma préférence, même si je tiens à souligner qu'il s'agit uniquement de mon opinion personnelle et que cette position n'a pas fait l'objet d'un accord en interne."

Quatorze des 22 pilotes actuellement présents sur la grille ont couru sur le Hockenheimring, et trois d'entre eux y ont remporté la victoire : Fernando Alonso (2005, 2010 et 2012), Lewis Hamilton (2006, 2016 et 2018) et Max Verstappen (2019). La légende locale Michael Schumacher détient le record du circuit avec quatre victoires.

Le Grand Prix d'Allemagne 2019.

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

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