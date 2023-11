Horner : 2021 montre qu'une domination Red Bull n'est pas garantie en 2024

Red Bull vient d'achever la saison la plus dominatrice de l'Histoire de la Formule 1 pour un constructeur en ayant remporté 21 des 22 Grands Prix disputés cette année, pendant que Max Verstappen a de son côté fait tomber les records en signant 19 succès individuels pour aller conquérir son troisième titre mondial.

Au vu de la domination affichée par la structure autrichienne, qui a été l'une des premières à stopper le développement de sa monoplace 2023 pour basculer ses ressources sur 2024, et de la très grande stabilité réglementaire, beaucoup voient Red Bull et le Néerlandais comme les grands favoris à leur propre succession. Mais Christian Horner, son directeur, se veut plus prudent, estimant que l'exemple de la saison 2021 doit inviter à relativiser les attentes.

"Nous l'avons vu en 2020 avec Mercedes", a déclaré le Britannique. "Si vous vous souvenez, c'était leur année la plus dominatrice et pourtant, nous avons été capables de les battre en 2021 [au classement pilotes, mais pas au classement constructeurs, ndlr]. Il y a eu un changement subtil des règles, mais je pense que rien n'est figé."

"Nous avons vu les concurrents se rapprocher sur différents circuits et je suis sûr que les concepts vont converger. Il y a toujours un effet d'accordéon avec des règlements stables. Je ne pense pas que nous pourrons jamais répéter la saison que nous avons connue, mais j'espère que nous pourrons tirer les leçons de la RB19 et les appliquer à la [RB]20 pour créer une voiture avec laquelle nous pourrons défendre nos titres."

En réalité et en dépit de châssis prétendument "gelés" sur fond de report de la réglementation technique liée à la pandémie, l'ampleur des changements réglementaires entre 2020 et 2021 a été bien plus importante qu'entre 2023 et 2024. Une série de mesures avait en effet été mise en place pour réduire l'appui des monoplaces afin de les ralentir, notamment en découpant une partie significative du fond plat devant les roues arrière. La structure des pneus avait également été modifiée suite aux problèmes rencontrés en cours de saison. Tout cela avait contribué à favoriser le rapprochement entre Mercedes et Red Bull.

Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023.

Pour Horner en tout cas, l'écart entre Red Bull et la concurrence en 2023 a été favorisé par le fait que chacune des écuries concurrentes a connu des hauts et des bas au fil de l'année : "Nous avons affronté des équipes différentes à des moments différents. Il y a eu une montée en puissance de McLaren, une montée en puissance de Ferrari, une montée en puissance de Mercedes à un moment donné, donc ça a bougé d'un circuit à l'autre."

Dans cet océan de succès, le GP de Singapour restera comme une épreuve étrange lors de laquelle les RB19 ont été bien loin de leur forme habituelle. Quand il lui a été demandé si cela le contrariait, Horner a répondu : "Non. Cela rend humble en montrant qu'il y a encore des objectifs à atteindre et c'est une leçon utile sur le fait que les choses peuvent changer rapidement. Singapour a été un week-end à part. Depuis la troisième course, vous me demandiez : 'Est-ce que vous pouvez gagner toutes les courses cette année ?'"

"Gagner 21 des 22 GP, c'est de la folie. Max a mené plus de 1000 tours, il a gagné 19 courses, on a battu le record de McLaren de 1988, il a battu le record de Seb [Vettel] de 2013 ; les ratios de victoires, tous les pourcentages qu'il a atteints... Cette voiture entrera dans l'histoire, pendant très longtemps assurément, comme la monoplace la plus performante de l'Histoire de la Formule 1."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble