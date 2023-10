La guerre Horner-Marko a-t-elle vraiment éclaté chez Red Bull ?

Alors que sa campagne record a permis à Red Bull Racing de décrocher pour la seconde année consécutive les deux titres mondiaux en F1, de grands changements sont intervenus en coulisses au niveau de la direction.

Ces changements ne pouvaient que susciter des incertitudes pour le monde extérieur quant aux nouveaux rôles et responsabilités, et ils ont peut-être contribué cette semaine à alimenter de nouvelles rumeurs sur d'éventuelles luttes de pouvoir à la tête de l'écurie F1. Mais ces spéculations sont-elles fondées ?

Red Bull fête le titre 2023 de Max Verstappen.

Une nouvelle direction chez Red Bull

Il était inévitable que le départ tragique d'une personne aussi influente que Dietrich Mateschitz déclenche un changement interne dans la manière dont les choses fonctionnent, et en particulier dans la manière dont l'équipe F1 travaille avec la société mère.

Mateschitz disparu, la propriété de l'entreprise de boissons énergisantes est désormais répartie entre son fils Mark, qui détient 49% des parts, et le milliardaire thaïlandais Chalerm Yoovidhya (fils de l'autre fondateur de Red Bull, Chaleo Yoovidhya, décédé en 2012), qui en détient la majorité. Oliver Mintzlaff, qui s'est familiarisé avec le monde de la F1 après avoir été impliqué dans les activités footballistiques de Red Bull, est également le nouveau PDG.

Ces changements ont déclenché une révision des activités de Red Bull en F1, qui s'est traduite par un engagement total pour l'avenir et une volonté d'évolution et d'amélioration d'AlphaTauri.

Mais en arrivant à Austin, Red Bull se retrouve au centre de rumeurs médiatiques, nées au Brésil, sur une lutte de pouvoir entre Christian Horner et Helmut Marko. Les allégations suggérant qu'Horner tenterait d'organiser la sortie de Marko, ainsi que les craintes d'une "guerre civile" potentielle, ont été rapidement réfutées par le Champion du monde Max Verstappen.

"J'ai vu que, depuis l'extérieur, les gens essaient de raconter des conneries, en gros, parce que je pense que l'ambiance dans l'équipe est très bonne", a-t-il déclaré. "Chacun sait exactement quel est son rôle."

On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et de nouvelles questions sur les relations entre les responsables de l'équipe ont été soulevées après des commentaires intrigants de Marko sur les rumeurs. "J'ai un contrat jusqu'à la fin 2024 et au final, c'est la décision des actionnaires, pas celle de Christian Horner, et au final, c'est moi qui décide", a-t-il déclaré au site frère de Motorsport.com, Motorsport-Total.com.

Ces propos enflammés auraient pu être interprétés comme la confirmation d'un conflit potentiel entre les deux hommes. Cependant, selon Horner, ce n'est pas le cas.

Helmut Marko et Dietrich Mateschitz.

Le casse-tête corporate

Si la dynamique du rôle de Marko au sein de Red Bull a peut-être changé après la disparition de Mateschitz, Horner est clair sur le fait que la façon dont ils travaillent ensemble n'a pas du tout évolué. "Je pense que l'un des inconvénients de gagner beaucoup est que vous arrivez à un moment de l'année où il n'y a plus grand-chose à écrire", a déclaré Horner à propos des rumeurs.

"Et comme nous ne sommes pas en compétition, ou qu'il n'y a pas de concurrence avec d'autres équipes, il est très facile pour d'autres de jeter des pierres. C'est incroyable de voir à quel point ces choses semblent avoir de l'influence dans le nouveau monde des réseaux sociaux dans lequel nous vivons."

"Mais rien n'a changé. Helmut a évidemment perdu son ami et collègue Dietrich, mais il est tout aussi actif qu'il l'a toujours été. Et j'apprécie sa contribution. Nous nous parlons presque tous les jours de toutes les questions importantes qui se posent dans le domaine de la F1. Nous avons donc toujours entretenu de solides relations de travail. Et il y a toujours eu un partenariat solide entre nous deux. Cela n'a pas changé."

Helmut Marko, Christian Horner et Sergio Pérez.

Là où il y a parfois des différences évidentes entre les deux, c'est que Marko est souvent très direct, ce qui peut de temps en temps le mettre dans une situation embarrassante (comme en témoignent certaines remarques récentes sur Pérez) et créer des tensions avec certaines factions au sein de Red Bull.

Mais Horner connaît également la valeur de Marko. De plus, il pense qu'il a eu – et continue d'avoir – un rôle crucial pour s'assurer que Red Bull continue d'être l'équipe rapide qu'elle doit être pour rester au sommet de la F1.

"Je pense que l'une des caractéristiques d'Helmut est qu'il est d'une honnêteté absolue", a déclaré Horner. "C'est l'un des grands avantages de travailler avec lui : vous savez exactement à quoi vous en tenir. Nous avons toujours entretenu des relations de travail étroites et solides."

"Je pense que sa relation avec Dietrich nous a donné, et m'a donné, la liberté d'aller de l'avant et de diriger l'entreprise. Cela nous a permis d'éviter de nous enliser dans les méandres corporates."

"Nous avons pu conserver l'essence même du fonctionnement d'une équipe de course, en prenant des décisions rapides et décisives, ce que nous continuons à faire, mais d'une manière légèrement différente. Plutôt que de passer par un seul homme pour atteindre le président, il y a maintenant une conversation un peu plus large qui implique les actionnaires."

Christian Horner

Le soutien des actionnaires

Si les changements intervenus depuis le décès de Mateschitz peuvent signifier que la structure hiérarchique est différente, Horner estime que les choses fonctionnent aussi bien qu'avant avec le conseil d'administration et Mintzlaff.

"Lorsque nous avons eu besoin d'agir rapidement ou de manière décisive, ils l'ont fait – qu'il s'agisse de l'acquisition d'un bâtiment ou d'une décision qui devait être prise rapidement", a-t-il déclaré.

"Du point de vue de l'équipe, dans notre monde, rien n'a fondamentalement changé. Pour Red Bull Racing, rien n'a vraiment changé, nous continuons à mener nos affaires et à faire le travail.

"Bien sûr, pour AlphaTauri, il y a eu un peu plus de changement avec l'engagement absolu des actionnaires de ne pas vendre l'équipe. Il y a donc eu une restructuration de la gestion qui l'aligne peut-être plus étroitement sur Red Bull Racing afin d'utiliser au mieux les synergies autorisées dans le cadre de la réglementation."

Christian Horner et Helmut Marko.

Bon flic/mauvais flic

Il est important de comprendre que, si Horner et Marko ont des personnalités différentes, les organisations prospèrent en général en évitant d'avoir des personnes "identiques" aux postes de direction. Et Red Bull a parfois bénéficié de cette composition "bon flic/mauvais flic" au sein de son équipe dirigeante – et d'une certaine manière, cela a également aidé Horner.

"Nous sommes des personnes très différentes à bien des égards, mais nous sommes très semblables à d'autres égards : la passion que nous avons pour l'équipe, le désir de gagner et l'engagement pour la victoire."

"Mais tout évolue. Et si je regarde l'équipe Red Bull Racing aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle était, ou l'implication de Red Bull dans la F1 par rapport à notre arrivée dans le sport, cela a beaucoup changé."

"Nous étions un peu plus de 400 personnes lorsque Red Bull a racheté Jaguar, et nous sommes aujourd'hui plus de 1600 personnes dans l'ensemble du groupe. C'est une grande entreprise qui a évolué. Si je regarde le rôle que je joue aujourd'hui par rapport à mes débuts, c'est bien plus que ce que je faisais en 2005."

David Coulthard au volant de la Red Bull Racing RB1.

Horner ne s'inquiète donc pas de la façon dont l'organisation de Red Bull s'est adaptée au changement au cours des 12 derniers mois – et pense qu'il a ce qu'il faut, sur le plan personnel, pour que l'équipe continue à avancer. "Comme Red Bull continue de réussir dans ses propres affaires, j'ai eu la liberté et l'autonomie nécessaires pour avancer, ce qui est très important en F1."

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons connu un tel succès au cours des 20 dernières années. Nous bénéficions d'un soutien extraordinaire. Nous investissons dans une nouvelle soufflerie, qui a été approuvée par les deux actionnaires. Nous investissons dans les installations et le campus pour en faire un véritable campus technologique qui attirera et développera les talents."

"Rien n'a donc changé : l'engagement est absolu. Notre force et notre profondeur ont toujours été liées à notre personnel. Et je crois que nous avons le groupe technique le plus fort que nous ayons jamais eu."

"Je pense que nous sommes forts sur le plan opérationnel. Je ne vois aucune faiblesse dans l'organisation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous améliorer. Vous pouvez toujours vous améliorer et vous apprenez toujours, mais je pense que Red Bull Racing est dans la meilleure forme de son histoire."