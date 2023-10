Un clone de la Red Bull RB19 en 2024 ? AlphaTauri dément

La réorganisation d'AlphaTauri décidée il y a quelques mois par Red Bull verra notamment la Scuderia forger des liens plus étroits avec l'écurie mère afin de gagner en compétitivité sous une nouvelle identité. Il va notamment y avoir davantage d'aérodynamiciens basés au Royaume-Uni dans de nouvelles infrastructures, et plus de pièces clientes vont être achetées à Red Bull pour la monoplace 2024.

La synergie accrue avec Red Bull a entraîné des rumeurs selon lesquelles AlphaTauri pourrait faire rouler un clone de la RB19. Cependant, le directeur technique Jody Egginton minimise la possibilité d'aller si loin, indiquant que le nombre de pièces acquises auprès de la structure de Milton Keynes ne va pas changer outre mesure.

"Depuis que nous avons commencé la synergie en 2019, les pièces que nous avons choisies au menu ont évolué, et l'an prochain elles seront à nouveau légèrement différentes", indique Egginton. "Par rapport à cette année, il y en aura un peu plus. Par rapport à certaines des années précédentes, ce sera à peu près similaire."

"En fin de compte, les équipes clientes doivent prendre en considération la valeur théorique [des pièces]. Quand on commence à acquérir des pièces auprès des écuries fournisseuses, il faut garder un œil sur le budget. Mais nous allons maximiser ce qui est à notre disposition, nous allons essayer d'en faire autant que possible."

Bien que la collaboration plus étroite entre Red Bull et AlphaTauri ait fait les gros titres, Egginton souligne que les procédés n'ont pas forcément évolué au sein de l'écurie transalpine : "J'ai parfois vu la manière dont c'est communiqué dans la presse, mais l'essentiel, c'est qu'il y a trois réglementations : sportive, technique, financière. L'état-major [de Red Bull] nous dit de faire de notre mieux. C'est devenu un peu plus public ces derniers temps, pour diverses raisons, et on nous encourage à tout analyser, à explorer tous les domaines. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre."

"C'est devenu une théorie : nous sommes moins compétitifs, alors les gens disent 'Vous n'êtes pas suffisamment rapides, qu'est-ce que vous faites ?'. En 2020 et 2021, quand la voiture était compétitive, on n'en parlait pas vraiment. Nous prenions des pièces Red Bull, et voilà."

"Bref, nous sommes encouragés [par Red Bull]. Mais ce n'est pas vraiment une question de contrôle. C'est bon de savoir que l'état-major nous soutient et encourage les deux écuries à vraiment maximiser ce qu'elles peuvent faire selon cette réglementation."

Egginton précise qu'aucune décision n'a été prise quant à savoir si les pièces qu'AlphaTauri allait acheter à Red Bull seraient de spécification 2023 ou 2024, et que la Scuderia a déjà bien avancé sur son nouveau châssis.

"En fin de compte, notre concept aérodynamique, bien que nous n'ayons pas la voiture la plus performante de la grille, ne sort pas du lot par rapport aux autres. Nous savons quelle direction nous souhaitons emprunter. Et il y a de l'optimisation et d'autres choses, mais nous donnons la priorité à l'aéro. Le châssis va être considérablement différent, mais en matière de changement de concept, nous savons dans quelle direction nous allons. Nous allons plus ou moins dans la même direction que les autres équipes. Il faut juste que nous atteignions ces objectifs avec davantage de succès [que les autres]", conclut le Britannique.

