Tsunoda explique comment il s'est émancipé de Gasly

Le rôle de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri a évolué cette saison. Après deux premières campagnes aux côtés d'un Pierre Gasly plus expérimenté, dont le rôle a parfois pu s'apparenter à celui d'un grand frère, Tsunoda est devenu le leader de l'écurie par la force des choses aux côtés des rookies Nyck de Vries puis Liam Lawson, le retour de Daniel Ricciardo n'ayant pour l'instant été qu'un bref intermède en raison de ses fractures à la main gauche.

Autant dire que la stabilité n'est pas de mise du côté de Faenza, ce qui requiert d'autant plus une certaine solidité de la part de Tsunoda. Ce dernier est toutefois loin de se laisser décontenancer et prend un certain plaisir avec son nouveau statut.

"J'aime le défi de cette année jusqu'à présent", déclarait le Japonais en marge du Grand Prix de Singapour. "Car pour l'instant, je ne regarde pas vraiment les données de mes coéquipiers. Parfois je m'y intéresse, mais j'essaie surtout de découvrir ce que je peux faire. Et j'essaie de le découvrir sans aucune donnée, juste par comparaison avec les autres écuries et le pilotage des autres pilotes."

"Ces deux dernières années, j'avais un peu de soutien de l'autre pilote et une bonne référence à partir des données ; je pouvais comparer où je perdais du temps. Maintenant, je dois réfléchir pour savoir où je perds du temps et ce que je peux améliorer. Je trouve ça bien, et je me sens encore plus responsable désormais."

"Jusqu'à présent, je suis relativement content de ce que je fais, j'arrive à montrer la performance avec constance à chaque fois, alors il faut juste que je continue comme ça – et que je soutienne l'autre pilote autant que possible."

Yuki Tsunoda et Pierre Gasly chez AlphaTauri en 2022

Tsunoda estime même que si son duo avec Gasly se reformait, cela constituerait une équipe "plus complète". L'intéressé a précisé : "Je pense avoir suffisamment appris auprès de Pierre. Même en seconde moitié de saison dernière, je commençais déjà à être le pilote que je suis désormais, j'essayais de partir davantage à la découverte de ce que je pouvais faire au lieu de simplement m'informer auprès de Pierre."

"C'est clair que sans Pierre, je ne serais pas dans une telle forme, mais en même temps, en seconde moitié d'année, j'étais déjà un peu seul et je me concentrais sur le dialogue avec les ingénieurs plutôt que d'avoir les références et de comparer avec Pierre."

Quoi qu'il en soit, les deux compères ne font plus que se croiser dans le paddock – et Tsunoda fait contre mauvaise fortune bon cœur, se contentant de la ponctualité de ses nouveaux partenaires.

"Dans le paddock, on parlait beaucoup de la voiture. Même en dehors, les tournages étaient très fun", s'est-il souvenu. "Il me manque, évidemment, mais en même temps, il a l'habitude d'être très en retard pour les activités organisées par l'équipe, alors je l'attendais à chaque fois. Jusqu'à présent, je n'ai pas besoin d'attendre mon coéquipier, alors ça me va !"

Propos recueillis par Adam Cooper