Albon trouve les progrès d'AlphaTauri "un peu inquiétants"

AlphaTauri semble avoir passé un cap depuis le Grand Prix de Hongrie. Sur les six derniers rendez-vous, on a toujours retrouvé au moins une AT04 en Q2, et même en Q3 depuis l'arrivée de nouvelles évolutions à Singapour, notamment au niveau des pontons. Yuki Tsunoda et Liam Lawson ont ainsi enregistré deux arrivées dans les points, mais aussi deux autres à la onzième place.

Les deux pilotes étaient aux portes du top 10 lors de la course de Suzuka, où une gestion du stock de pneumatiques probablement perfectible leur a peut-être coûté les points. Alexander Albon, qui a multiplié les bons résultats ces derniers temps, se méfie donc d'eux.

"Je crois qu'ils se sont coincés tout seuls, j'ai été vraiment surpris par leur choix de pneus", évoque Albon. "Ils ne se sont donné qu'un train de mediums, un de durs, et je crois que Yuki n'avait même pas de tendres neufs. Alors ils ont été dans une situation délicate pendant toute la course. Ils ont probablement trop sacrifié pour le samedi au lieu du dimanche. Le truc, c'est qu'on est tranquilles ce week-end, mais ils étaient rapides à Singapour. Et ils seront encore rapides sur tous les circuits. Je pense que leur pas en avant a été majeur, et un peu inquiétant."

Interrogé sur le potentiel de la FW45 lors des Grands Prix restants, le directeur performance Dave Robson a confirmé qu'AlphaTauri était devenu une menace. "Je pense que Vegas sera intéressant, car c'est nouveau et c'est Vegas. Je pense que ça pourrait relativement bien convenir à la voiture. Mais cela dit, c'est une énorme inconnue. Et à quoi ressemblera la surface de la piste ?", a-t-il répondu.

"Je suis impatient de retourner au Qatar, pour voir comment nous nous y débrouillerons. Mais je pense que tout sera relativement difficile désormais avec cette AlphaTauri. Ça va être dur de marquer beaucoup de points."

La situation de Williams au championnat des constructeurs reste néanmoins saine, qu'importe le regain de forme d'AlphaTauri : à six Grands Prix du terme de la saison, la légendaire écurie britannique a 21 points à son actif contre 12 pour Haas, dix pour Alfa Romeo et cinq en ce qui concerne la petite Scuderia.

Propos recueillis par Adam Cooper

