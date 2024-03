Horner "ne peut exclure" le recrutement de Sainz pour 2025

Toujours en convalescence après une opération de l'appendicite, Carlos Sainz a remporté le Grand Prix d'Australie, alors que le poleman Max Verstappen a été contraint à l'abandon. Le pilote Ferrari, qui a facilement pris la mesure de son coéquipier Charles Leclerc, a également mis un terme à une série de neuf succès consécutifs pour le triple Champion du monde. Par ailleurs, le précédant Grand Prix n'ayant pas été remporté par Verstappen, le GP de Singapour 2023, s'était également conclu sur un succès de Sainz.

L'Espagnol perdra toutefois sa place chez Ferrari à l'issue de l'année, au profit de Lewis Hamilton, ce qui fait de lui le pilote sans contrat le plus en vue sur le marché. La plupart des discussions sur le potentiel remplacement de Sergio Pérez se sont concentrées sur Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, pilotes liés à Red Bull, mais Christian Horner a donné la plus ferme indication à ce jour que l'équipe est prête à chercher en dehors de son propre giron.

"Je pense que nous voulons aligner le meilleur duo possible au sein de Red Bull Racing et, parfois, il faut regarder au-delà de notre pool", a expliqué Horner, avant de faire directement référence à Sainz : "Il y a un pilote très rapide et sans emploi qui a remporté la course [en Australie]. Le marché est donc raisonnablement fluide avec certains pilotes."

Ancien produit Red Bull, Sainz a été le voisin de garage de Verstappen, Daniil Kvyat et Pierre Gasly entre 2015 et 2017. Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité pour Horner de réengager Sainz, le directeur a répondu : "Je pense que sur la base d'une telle performance, on ne peut exclure aucune possibilité, donc je pense qu'il faut simplement prendre le temps [de décider]."

"De toute évidence, [la course de] Checo a été compromise. Il a également connu un excellent début de saison donc nous ne sommes pas pressés par le temps. Carlos est le seul pilote à avoir battu Red Bull l'année dernière, il semble donc être notre ennemi juré."

Une performance comme celle de Melbourne, deux semaines seulement après avoir été opéré de l'appendicite, a-t-elle augmenté la valeur de Sainz ? "Je ne sais pas", répond l'intéressé. "C'est sûr que ça ne fait pas de mal. Je n'ai toujours pas de travail pour l'année prochaine donc j'imagine que ça va m'aider."

"Je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que je suis capable de faire. Je ne cours pas pour prouver ma valeur aux directeurs d'équipe ou aux autres. Je cours pour me prouver à moi-même que si l'on me donne une voiture, je peux faire le job et je peux être aux avant-postes. C'est la mentalité et l'approche que j'ai et que je continuerai d'avoir tout au long de l'année."