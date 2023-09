Horner : La pole de Verstappen, l'un des meilleurs tours de l'Histoire

Manifestement, personne n'était au niveau de Max Verstappen ce week-end à Suzuka. Le pilote Red Bull était assez largement le plus rapide de toutes les séances chronométrées du Grand Prix du Japon ; ne lui a échappé que la Q2, où il est sagement resté au stand lors du dernier run afin d'économiser ses pneus. Il a ensuite signé la pole position avec 0"581 de marge sur Oscar Piastri.

En course, Verstappen n'a été menacé par les McLaren qu'au départ ; il a ensuite inexorablement creusé l'écart, jusqu'à s'imposer avec 19"387 d'avance sur Lando Norris. Il est également l'auteur du meilleur tour en course avec plus d'une seconde d'avance sur son ami anglais de chez McLaren, et le grand chelem (pole position, meilleur tour et toute la course en tête) ne lui a échappé que parce qu'il a brièvement perdu la tête lors de son arrêt au stand.

C'est le 48e succès de Verstappen en 156 Grands Prix avec Red Bull Racing. Autant dire que Christian Horner en a vu, des performances magistrales du prodige néerlandais. Cependant, celle-ci semble même se démarquer – d'autant qu'elle intervient après un Grand Prix de Singapour où le podium avait échappé à des Red Bull en difficulté.

"Parfois, les courses que l'on perd sont les week-ends où l'on apprend le plus", estime un Horner philosophe. "Cela a rappelé à tout le monde qu'il est très facile de rater la cible. Et je pense que nous avons tous quitté Singapour en sachant qu'en fin de compte, notre série de victoires allait forcément prendre fin, mais en étant un peu frustrés."

"J'ai joué au padel avec Max mercredi et il était particulièrement motivé. Il s'est montré clair, il a dit : 'Je veux gagner la course avec 20 secondes d'avance'. Et je dois dire qu'il est passé à sept dixièmes de seconde d'y arriver."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing

"On l'a vu dès le tout premier tour en EL1, où il était en pneus durs : il était 1,8 seconde plus rapide que le reste du peloton en pneus mediums ou tendres à ce moment-là. Il était complètement focalisé sur ce Grand Prix. C'est un circuit qu'il adore et où il prend du plaisir. Et je pense que ce circuit est l'un des tests ultimes pour les pilotes. C'était donc une performance exceptionnelle."

"Ses tours en qualifications, particulièrement le dernier, doivent être parmi les meilleurs tours de tous les temps en qualifications. Puis il a transformé l'essai malgré un départ qui n'était pas des meilleurs : il a pu conserver la tête tant bien que mal et par la suite bâtir une avance particulièrement dominatrice et maîtriser la course."

Ainsi, quant à savoir si Verstappen a tiré sa motivation de l'échec de Singapour où de tous les commentaires engendrés par celui-ci, Horner répond : "Il a simplement l'esprit de compétition. Il n'a pas besoin de beaucoup de motivation. Mais il a dit qu'il était venu ici très motivé à rétablir la saison qu'il faisait."

Le double Champion du monde aura justement une première balle de match au Qatar pour un troisième titre mondial, et probablement la dernière, puisqu'il lui suffira de marquer trois points sur l'ensemble du week-end, même si Sergio Pérez remporte les deux épreuves (sprint et principale) avec le meilleur tour en course.

Propos recueillis par Filip Cleeren