Horner : "Le sprint ne plaît ni aux pilotes, ni aux fans, ni aux écuries"

Un format qui ne fonctionne pas : c'est l'avis désormais tranché de Christian Horner sur les courses sprint en Formule 1. Le directeur de Red Bull, qui excelle pourtant dans cet exercice puisque Max Verstappen en a remporté plus de la moitié depuis son introduction en 2021, estime que des changements sont nécessaires. Selon lui, personne ne s'y retrouve aujourd'hui, aussi bien du côté des acteurs que du public.

Des critiques qui interviennent au lendemain de la sixième et dernière course sprint de la saison, disputée à Interlagos dans le cadre du Grand Prix de São Paulo. Certes, la lutte en milieu de peloton a animé l'épreuve, mais le ressenti général demeure négatif.

"Je pense que ce que l'on a actuellement ne plaît ni aux pilotes, ni aux fans, ni aux écuries", avance le Britannique. "Je pense qu'il faut aller plus loin. On vient de gagner une course sprint, et personne ne sait quoi faire parce que toute l'attention est déjà portée sur le Grand Prix. C'est comme si on avait gagné une course longue et qu'on avait eu une médaille pour ça."

Tout ou rien, c'est la vision de Christian Horner. Car s'il pouvait vraiment décider lui-même, sa préférence irait immédiatement à la suppression pure et simple des courses sprint.

"Personnellement, je préfère l'ancien format", admet-il. "Je suis un traditionnel. J'aime la montée en puissance [sur le week-end]. C'est comme avoir un quart de finale, une demi-finale puis la finale. Il n'y a pas de match pour la troisième place en première semaine à Wimbledon."

Lire aussi : Formule 1 Une inversion des séances du format sprint à l'étude pour 2024

Néanmoins, cette option paraissant aujourd'hui assez peu probable, Christian Horner estime qu'il faut alors aller dans le sens de plusieurs pilotes, dont Sergio Pérez, qui plaide désormais pour des schémas plus radicaux, comme les grilles inversées. On le sait, des discussions avec les dirigeants de la Formule 1 ont été entamées pour définir l'organisation des week-ends sprint en 2024, mais plus que des retouches, c'est un remaniement important qui est plébiscité.

"Peut-être que l'une des possibilités sera d'avoir une énorme dotation financière pour l'écurie et les pilotes", développe Christian Horner en évoquant les idées qui ont récemment circulé. "C'est toujours une grosse motivation. Il y aura alors des célébrations à la fin de la course. Ça vaut peut-être aussi la peine de regarder les choses légèrement différemment. Si l'on prend le football, ou d'autres sports, ils ont leur propre championnat, et puis ils ont des finales de coupe. Peut-être qu'il faut envisager quelque chose d'un peu différent, avec une plus grande récompense à la clé."

"Qui s'intéresse à un championnat sprint ?", tempère-t-il toutefois. "Je pense que l'on peut faire mieux. Je pense qu'il y a une envie des fans pour une course le samedi, mais quoi ? Faut-il une grille inversée ? Faut-il le faire selon l'ordre du championnat ? Faut-il plus de points en jeu ? Ou faut-il deux Grands Prix par week-end plutôt qu'un seul ? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que ce que l'on a aujourd'hui a besoin d'une mise au point."