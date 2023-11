Une inversion des séances du format sprint à l'étude pour 2024

Cette année, avec pour la première fois six formats sprint au lieu de trois en Formule 1, le choix a également été fait d'isoler l'intégralité de la journée du samedi pour la consacrer au sprint, précédé d'un shootout, alors que les qualifications pour le Grand Prix ont lieu dès le vendredi soir. Une organisation qui a parfois semé la confusion parmi le public, tandis que les écuries critiquent de plus en plus la règle du parc fermé qui entre en vigueur dès le vendredi soir, après une seule séance d'essais libres.

La Formule 1 souhaite prendre en compte les remarques pour continuer d'améliorer ce format et a entamé des échanges plus formels avec les écuries quant à la manière dont se dérouleront les six week-ends sprint de la saison 2024. L'objectif est de se rapprocher d'un planning plus classique.

Une des propositions aujourd'hui à l'étude est de placer le shootout le vendredi soir, après les EL1, puis le sprint le samedi matin. Ce qui permettrait à la séance de qualifications de se tenir le samedi après-midi, soit son créneau traditionnel, assurant ainsi une continuité plus cohérente avec la course principale du dimanche. Aussi, cette option permettrait de rouvrir le parc fermé à l'issue du sprint, autorisant des modifications sur les monoplaces avant les qualifications et le Grand Prix.

Proposition de format à l'étude

Vendredi matin : EL1

Vendredi après-midi : Shootout

Samedi matin : Sprint

Samedi après-midi : Qualifications

Dimanche après-midi : Grand Prix

"On a discuté avec Stefano [Domenicali, PDG de la F1]", a confirmé vendredi Toto Wolff, directeur de Mercedes, à Sky Sports. "Naturellement, la décision lui revient, mais il est plus facile d'établir une corrélation entre les deux : on fait le shootout du sprint [le vendredi] puis la seconde séance de qualifications pour la course le samedi, à 14h, comme on le connaît déjà. Cela créerait peut-être moins de confusion."

Cette perspective trouve également un écho favorable chez Aston Martin, où le directeur de la performance Tom McCullough plaide pour une organisation du week-end plus logique aux yeux du public.

"On a évidemment eu une réunion cette semaine avec le Comité Consultatif Sportif et il y a eu des discussions autour de la manière d'améliorer l'organisation du sprint", confirme-t-il à son tour. "Le format sprint a été créé pour une raison : pour les fans. D'un point de vue technique, c'est un casse-tête : la voiture entre en parc fermé après une séance d'essais libres et c'est difficile. Mais d'un point de vue commercial et pour le public, il y a des éléments passionnants."

"Le système a déjà été modifié, et je pense qu'il doit l'être encore un peu plus, car même mon père, qui comprend et suit de près la Formule 1, me dit parfois : 'Rappelle-moi juste, les qualifications du vendredi sont pour la course principale ?'. Je pense que si quelqu'un à ce niveau se pose des questions, le public ne s'y retrouvera pas. Notre travail consiste à mettre en place un meilleur format, plus simple et plus compréhensible, tout en conservant l'excitation des deux courses."

La solution envisagée ne présente toutefois pas que des avantages, puisque le laps de temps entre le sprint du samedi matin et la séance de qualifications le samedi après-midi, probablement assez réduit, pourrait devenir problématique en cas d'accident.

"Si l'on déplace le sprint au samedi matin, alors il faut s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour que les écuries réagissent en cas de problème avant les qualifications", met en garde Diego Ioverno, directeur sportif de Ferrari. "Il y a aussi d'autres options sur la table. Ce n'est pas encore une proposition définitive, mais notre objectif sera, une fois que la FIA et la F1 auront décidé du format, que les écuries travaillent ensemble afin que ce soit bien pour les spectateurs et bien pour nous, car c'est assez délicat."