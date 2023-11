Stroll : Aston Martin a provoqué sa chance en qualifications

La dernière étape des qualifications du Grand Prix de São Paulo a été lancée alors que des nuages sombres s'amoncelaient sur le circuit d'Interlagos, l'averse redoutée tout au long des qualifications se précisant. Ce changement de conditions a incité les pilotes à se précipiter en piste pour signer un premier chrono, Aston Martin ayant été le plus vif en plaçant ses pilotes à la tête du cortège patientant dans la voie des stands.

Finalement, il n'a été possible de réaliser qu'un seul tour avant l'arrivée de la pluie. Lance Stroll est parvenu à devancer son coéquipier Fernando Alonso sur la feuille des temps et avec la chute rapide des performances, seuls Max Verstappen, poleman, et Charles Leclerc sont parvenus à faire mieux que les machines vertes.

"Je ne pense pas que nous ayons eu de la chance aujourd'hui, je pense que nous l'avons provoquée", a assuré Stroll. "Nous avons bien fait de nous placer en tête de la file d'attente pour obtenir une bonne position sur la piste. Et la pluie allait arriver donc je pense que c'était bien pensé."

Un changement dans la direction du vent, d'un vent arrière modéré sur la ligne droite des stands à un vent de face rapide, comme l'a expliqué Verstappen, ont mis de nombreux pilotes en difficulté dans le deuxième secteur. En conséquence, les temps ont été moins compétitifs qu'en Q1 et Q2.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Stroll a expliqué que ce vent changeant avait nui à la maniabilité de l'AMR23, mais que les pilotes ayant pris la piste après lui avaient eu plus de difficultés.

"C'était vraiment délicat en Q3 et le vent a changé de direction, donc c'était très difficile", a indiqué le Canadien. "Mais je pense que nous avons fait du bon travail en plaçant les deux voitures, Fernando et moi, en tête de la file d'attente, et l'équipe a fait du bon travail en nous donnant une tentative avant que le mauvais temps n'arrive."

"Il semble que beaucoup de gars aient raté leur tour ou ne l'aient pas fait pour une raison ou une autre, donc je pense que nous avons provoqué notre chance aujourd'hui."

En outre, Stroll a expliqué que les conditions du circuit d'Interlagos étaient beaucoup plus favorables à l'AMR23 par rapport à celles de Mexico, où les deux pilotes ont souffert. "Nous étions compétitifs et je me sentais bien dans la voiture, c'était vraiment une journée que nous n'avions plus eue depuis un moment", a-t-il affirmé.

"Mexico est un circuit difficile pour tout le monde, avec une altitude élevée et une faible adhérence. L'équilibre [à Interlagos] a été bon toute la journée, je sentais une bonne adhérence dans la voiture, et c'est à ce moment-là que vous pouvez continuer à vous améliorer, à peaufiner les choses."