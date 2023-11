Sainz : Le format sprint actuel est "trop révélateur" et "pas adapté"

Pour la sixième et dernière fois de l'année, le format sprint est utilisé dans un week-end de Grand Prix. Au Brésil, théâtre de la 20e manche de la saison 2023, les pilotes et les équipes composent avec un planning très chargé, comprenant deux séances de qualifications et deux courses pour une seule séance d'essais libres.

Le format sprint ne fait toutefois pas l'unanimité en F1, que ce soit auprès du public ou dans le paddock. De nombreux pilotes ont ainsi fait part de leur indifférence pour le sprint, ou alors proposé des changements.

Carlos Sainz fait partie de ceux qui ne sont pas convaincus par le format sprint actuel. L'Espagnol lui reproche de ne pas suffisamment se différencier de la course, au point de gâcher le week-end des spectateurs en donnant un aperçu de la hiérarchie du Grand Prix du dimanche.

"Pour l'instant, je pense que six [sprints] suffisent", a expliqué le pilote Ferrari. "Mais je suis d'accord pour dire que le samedi est trop révélateur de ce qui va se passer le dimanche : en gros, vous regardez à la TV le premier relais de la course de dimanche. Ça n'aide pas. Je pense que le show, c'est la course principale, le Grand Prix. Donc si vous arrivez à cette conclusion, il vaudrait mieux essayer quelque chose d'autre le samedi."

"Les grilles inversées ? Les qualifications sur un tour ? Je ne sais pas. Mais puisque le format sprint est en quelque sorte une expérience en cours en Formule 1, je serais ouvert à ce que l'on continue à expérimenter pour voir quel format est le meilleur. Pour moi, avec celui que nous avons maintenant, le samedi ne semble pas tout à fait adapté à ce qui se passera le dimanche."

D'autres, à l'instar de Sergio Pérez, ne verraient pas d'un mauvais œil la disparition du format sprint, en place depuis 2021. "[Gardons] le format standard. Je pense que nous avons un très bon format. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des épreuves sprint", a lancé le pilote Red Bull.

Un avis que partage Lando Norris, bien que le pilote McLaren ait également suggéré une révision du format classique. "J'aime le défi que représentent les EL1 seuls et les qualifications [dans la même journée], je pense que c'est mieux", a-t-il commenté. "Je pense que c'est plus agréable, plus stimulant pour les ingénieurs et pour nous en tant que pilotes."

"Si nous n'avions que les EL1, les qualifications et une course principale, un samedi-dimanche, ce serait bien sur deux jours. Je pense que c'est peut-être la seule chose à faire mais ce n'est pas moi qui décide, donc ça n'a pas d'importance."