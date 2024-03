Hülkenberg recommande des stratégies "peu orthodoxes" pour les outsiders

Malgré une apparition en Q3 au Grand Prix de Bahreïn, Haas n'a pas inscrit de points lors de la manche d'ouverture de la saison 2024. À Sakhir, ce sont Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin, considérés comme les cinq équipes de pointe, qui ont placé leurs deux voitures dans le top 10.

Le scénario se serait probablement répété en Arabie saoudite sans l'accident de Lance Stroll en début d'épreuve, qui a laissé la possibilité aux cinq équipes cherchant encore à débloquer leur compteur de récolter au moins un point. Haas a su tirer son épingle du jeu à l'aide d'une stratégie osée, le sacrifice de la course de Kevin Magnussen au profit de celle de son coéquipier Nico Hülkenberg, qui n'a pas été du goût de tous.

Mais selon le pilote allemand, il est de plus en plus nécessaire d'innover en matière de stratégie pour que les équipes du bas de tableau puissent marquer un point en F1, compte tenu des performances des cinq meilleures équipes.

"Dans des courses comme celle-ci [en Arabie saoudite], si les [pilotes des] cinq top teams restent dans la course, le top 10 est rempli", a-t-il estimé. "J'ai donc toujours le sentiment qu'il faut faire quelque chose de peu orthodoxe, quelque chose de peu [logique] ou qui ne semble pas relever du bon sens. Il faut évidemment tirer un peu sur la corde et faire quelque chose de différent et, comme par le passé, cela a souvent payé."

Alors que le plafond budgétaire et un nouveau Règlement Technique ont été introduits ces dernières années dans le but de resserrer le peloton, les deux premières courses de la saison 2024 ont montré que les points étaient en fait réservés à un club restreint. Ainsi, selon Ayao Komatsu, la dixième place décrochée par Hülkenberg à Djeddah, et qui permet à Haas de devancer Williams, Stake, VCARB et Alpine au championnat, "vaut de l'or".

Et le directeur d'équipe d'ajouter : "Je suis très heureux que ce soit le fruit d'un excellent travail d'équipe. Nous nous battions pour la dixième place, un point, mais contre huit autres pilotes, donc tout devait être parfait pour saisir l'opportunité. Une fois que nous avons compris que [Magnussen] n'était plus dans la course aux points, nous avons pris une bonne décision et Kev a piloté de manière fantastique pour contenir ces gars tout en respectant un objectif de temps au tour, et Nico a piloté de manière impeccable."