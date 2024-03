La tactique de Haas ? Pas la façon dont Williams veut faire la course

Le Grand Prix d'Arabie saoudite 2024 de Formule 1 a été marqué par la stratégie controversée utilisée par Haas pour marquer le dernier point en jeu. Alors que Nico Hülkenberg avait été parmi les pilotes à ne pas passer par les stands au moment du Safety Car consécutif à la sortie de piste de Lance Stroll, l'écurie américaine a décidé d'utiliser Kevin Magnussen comme un rempart après la relance.

Le Danois a en effet été chargé de retenir un groupe d'une demi-douzaine de concurrents afin de permettre à son équipier allemand de creuser l'écart sur le groupe. Après avoir dépassé Yuki Tsunoda en passant hors piste au 17e tour, et écopé de 10 secondes pour cela, Magnussen a réussi sa mission haut la main puisqu'entre le 22e et le 34e passage, l'écart entre Hülkenberg et lui est passé de 4,4 à 22,4 secondes.

Avec cet avantage, Hülkenberg a pu observer son arrêt et repartir sans perdre aucune position, quelques secondes devant la Haas frappée du numéro 20. Il a ensuite tranquillement pu rallier l'arrivée pour prendre le point tant convoité. La stratégie mise en place n'a pas été au goût de tout le monde, notamment chez Visa Cash App RB, mais on ne peut pas dire que le staff Williams soit très satisfait également.

Kevin Magnussen a retenu le peloton pour favoriser la course de Nico Hülkenberg.

D'autant plus que, pour l'écurie basée à Grove, Magnussen avait déjà grandement impacté la course d'Alexander Albon après le contact des premiers tours, qui lui avait déjà valu 10 secondes de pénalité. James Vowles, directeur de la structure britannique, n'a pas voulu s'étendre trop sur le sujet dans la vidéo de débriefing du GP, même s'il ne laisse pas vraiment de doutes sur son ressenti.

"Nous avons quitté l’Arabie saoudite déçus", a-t-il d'abord reconnu. "Je sais que nous avions une voiture capable d’y inscrire un point et pourtant, nous sommes rentrés bredouille. C’est en partie parce que la voiture d’Alex a été endommagée quand Magnussen l’a poussé contre le mur – il a d’ailleurs reçu une pénalité pour cela."

"Mais ensuite, il a mis en place une stratégie pour ralentir le peloton et créer un écart afin qu’Hülkenberg puisse inscrire ce point. Pour les questions sur l’acceptabilité de ces tactiques, ou bien sur leur aspect antisportif, étudions cela pour l’avenir en tant qu’organisation et en tant que discipline. Mon opinion sur le sujet, c’est que ce n’est pas la façon dont je veux faire la course."