Albon craint que la stratégie Haas de Djeddah se propage sur la grille

Bien que Kevin Magnussen ait écopé d'une pénalité de dix secondes pour avoir dépassé Yuki Tsunoda en dehors des limites de la piste au cours du Grand Prix d'Arabie saoudite, Haas a su faire de cette sanction une opportunité. Il a ainsi été demandé au Danois, dont la course était essentiellement ruinée en raison d'une autre pénalité de dix secondes, de ralentir volontairement le groupe de pilotes derrière lui afin de maximiser les chances d'arrivée dans le top 10 de son coéquipier Nico Hülkenberg, sur une stratégie décalée.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Magnussen a fait un excellent travail car en 17 tours, un écart de plus de 20 secondes s'est créé entre lui et son coéquipier, permettant à Hülkenberg de faire son arrêt et reprendre la piste en se maintenant devant le groupe ralenti. L'Allemand a franchi la ligne d'arrivée à la dixième place, ouvrant le compteur 2024 de son équipe.

Faisant partie de ce groupe de pilotes derrière Magnussen, Alexander Albon s'est montré frustré par l'inefficacité de la sanction infligée. En outre, le pilote Williams s'attend désormais à ce que les équipes composant le milieu de grille, menant une lutte acharnée pour les dernières places du top 10, s'inspirent de la stratégie Haas vue à Djeddah pour s'assurer de marquer des points.

"En gros, vous garantissez des points à votre coéquipier pour une pénalité de 10 secondes", a résumé Albon, interrogé par Motorsport.com. "Pourquoi ne pas le faire partout ? Je ne pense pas que cinq à dix secondes soient suffisantes. Je pense qu'il faut que vous rendiez la position, et qu'on en reste là."

Alex Albon, Williams FW46 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Si vous sacrifiez un pilote pour des points garantis, je pense que n'importe quelle équipe ferait la même chose. Peut-être que les meilleures équipes ne le feront pas. Mais les équipes de milieu de tableau qui ont besoin de prendre des points à chaque occasion le feraient à chaque fois. Je pense que l'on pourrait voir de plus en plus de pilotes le faire pour garantir des points à leur coéquipier."

Albon a également été impliqué dans le premier incident ayant entraîné une pénalité de dix secondes pour Magnussen. Dans les premiers tours de course, à l'approche du virage 3, le Danois a tassé son adversaire, qui se trouvait à l'extérieur. "Sans rancune" pour Albon, ayant pointé du doigt le tracé de Djeddah pour expliquer l'accrochage.

"Je pense que c'était juste", a-t-il indiqué concernant la première pénalité. "Un peu de tassage, ça arrive. Je n'aime pas la forme de ce virage, je pense qu'il est très trompeur. Vous devez laisser plus d'espace que vous ne le pensez, à cause de la forme du virage. Ils pourraient simplement [rendre l'entrée droite], je pense que ce serait plus simple."

Propos recueillis par Adam Cooper