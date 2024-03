Haas : Magnussen aurait dû laisser passer Tsunoda

À Djeddah, théâtre du Grand Prix d'Arabie saoudite, Kevin Magnussen avait pour mission de ralentir un groupe de pilotes afin de permettre à son coéquipier Nico Hülkenberg, sur une stratégie décalée et visant les points, de réaliser son arrêt sans être englouti par ce peloton.

Mais si le Danois y est parvenu, cela ne s'est pas fait sans heurt. Au 17e tour, alors qu'il avait déjà écopé d'une pénalité de dix secondes à la suite d'un accrochage avec Alexander Albon, Magnussen a dépassé Yuki Tsunoda, pour le gain de la douzième place, en dehors des limites de la piste. S'étant maintenu devant le Japonais, le pilote Haas a écopé d'une seconde pénalité de dix secondes, ce qui n'a pas suffit à contrecarrer les plans de l'équipe pour Hülkenberg.

L'incident a été qualifié de "comportement antisportif" par VCARB, l'équipe devant par ailleurs en discuter dans la FIA prochainement. Et selon Ayao Komatsu, directeur de Haas F1, Magnussen aurait dû en effet rendre la position compte tenu de son rythme équivalent à celui du pilote VCARB.

"Je crois qu'à ce moment de la course, si je me souviens bien, nous nous battions avec Tsunoda pour la dixième place [la douzième en réalité, ndlr]", a déclaré Komatsu. "Bien sûr, nous aurions dû rendre la place et nous aurions dû essayer de le [re]dépasser. Je pense qu'avec notre rythme, nous aurions pu le faire."

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Magnussen a toutefois reçu les félicitations de Komatsu pour avoir gardé Tsunoda, Albon et Esteban Ocon derrière lui tout en ayant respecté l'ordre de rouler beaucoup plus lentement que Hülkenberg afin de donner à l'Allemand l'écart nécessaire à son arrêt au stand. En outre, le Japonais a été impressionné par une autre manœuvre de dépassement, légale cette fois-ci, sur Tsunoda au début du 29e tour.

"Je me suis dit : 'OK, c'est fini...'. Et puis Kevin a plongé à l'extérieur au virage 1. Un travail incroyable, incroyable", a commenté Komatsu à ce sujet. "Nous lui avions dit [de rouler] aux alentours de 1'36 et il faisait des 36"2, 36"2, 36"2... C'était la Haas la plus large que l'on ait vue depuis longtemps."

De son côté, Kevin Magnussen a fait part de son mécontentement quant à son pilotage lui ayant valu deux sanctions, néanmoins le Danois tire satisfaction du travail d'équipe réussi, ayant permis à Haas d'ouvrir son compteur et prendre la sixième place du championnat constructeurs, devant Williams, Stake, VCARB et Alpine.

"J'ai dépassé Tsunoda et je suis sorti de la piste, donc les règles sont les règles", a-t-il indiqué. "Je ne suis pas content de moi pour avoir reçu ces deux pénalités mais au moins j'ai pu aider l'équipe à créer un écart pour que Nico puisse rentrer au stand et marquer un point. La lutte est serrée entre les cinq équipes du fond. De la sixième à la dixième place, c'est un vrai championnat, donc chaque point compte."