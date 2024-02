Les ingénieurs Haas ne peuvent plus "bullshitter" le directeur d'équipe

La séparation était devenue inévitable entre Haas et Günther Steiner, dont la sortie de l'équipe a été autant motivée par son propre questionnement à demeurer en F1 dans un cadre aussi frustrant que le fond de la grille, que par le besoin pour le propriétaire Gene Haas de mener une action coup de poing pouvant remettre l'équipe sur le droit chemin.

C'est ainsi que l'Italien ne s'est pas vu proposer de renouvellement de contrat en tant que directeur d'équipe, au terme de la saison 2023. Une issue finalement salutaire, Günther Steiner ayant également un désaccord important avec Gene Haas quant à la structure technique et au niveau d'investissement nécessaires pour remonter dans le classement des constructeurs, alors que l'écurie américaine a terminé dernière en 2023.

C'est Ayao Komatsu, ancien ingénieur de BAR et de Renault et directeur technique chez Haas depuis les débuts de l'équipe en F1 en 2016, qui a ainsi pris les rênes. Compte tenu de ses antécédents, Nico Hülkenberg affirme que les ingénieurs ne pourront plus s'en tirer aussi facilement que par le passé avec des "conneries" car le Japonais "sait ce qui se passe" à l'usine.

Hülkenberg salue le choix de Komatsu

Ce ne sont donc plus les émotions de Steiner ou ses approximations verbales qu'il faudra craindre, mais au contraire la précision et la finesse technique d'un ingénieur monté en grade avec pour mission d'optimiser les ressources existantes et de cadrer l'usine tout en ayant une forte crédibilité sur le muret des stands.

S'exprimant lors des essais de pré-saison à Bahreïn, Nico Hülkenberg a déclaré : "Il s'agit d'un homme totalement différent, d'un caractère différent. C'est assez évident. C'est un ingénieur ! Il a beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Les ingénieurs ne peuvent pas lui raconter de conneries : personne ne peut le bullshitter parce qu'il sait ce qui se passe. Il voit les choses d'un point de vue technique."

"Ce qu'il a fait jusqu'à présent, la restructuration du département technique, semble être une bonne chose. Évidemment, il essaie de beaucoup optimiser la structure et de maximiser ce que nous avons actuellement − c'est son travail."

La saison dernière, Haas a été pénalisé par un développement qui n'a pas permis d'améliorer les performances de sa VF-23. La majorité des soucis de l'équipe sont venus de grandes difficultés à contrôler la surchauffe des pneus en conditions de course, après des exercices régulièrement solides en qualifications.

Hülkenberg estime que même si la voiture n'était pas "horrible" au lancement du championnat, le problème est que l'équipe "est restée immobile". "Nous avons donc reculé", analyse-t-il, conscient de l'ascension, dans le même temps, d'écuries rivales comme AlphaTauri et Williams. Depuis, le directeur technique de Haas, Simone Resta, qui avait été prêté par Ferrari, y est retourné (mais pas pour travailler sur le projet F1), et Andrea De Zordo a été promu en interne pour remplacer son compatriote.

Magnussen lui aussi sous le charme

L'on se devait de solliciter Kevin Magnussen sur son ressenti au sujet de l'expression "no bullshit" employée par Hülkenberg. Le Danois, qui aimait au demeurant l'attitude sans filtre de Steiner, s'est hâté de faire l'éloge de l'expérience de Komatsu, qu'il juge légitime à ce poste.

"Je ne pense pas que quiconque ait essayé de raconter des conneries l'année dernière [sous Steiner]. Je pense simplement qu'avoir quelqu'un d'aussi technique et qui a une compréhension aussi profonde de l'ingénierie d'une voiture de Formule 1 dans tous les départements [est bon]", juge Magnussen.

"Il vient directement de l'ingénierie de course et mène ce groupe. Je fais partie de ce groupe. Nous travaillons donc avec les départements de l'aérodynamique, de la dynamique du véhicule, des systèmes, du design. Nous touchons à tous les différents [départements]."

"Il a dirigé ce groupe et il en est maintenant le responsable. Ainsi, chacun sent qu'il peut s'adresser à quelqu'un qu'il juge compréhensif. En tant que dirigeant, pour être compris, il faut d'abord comprendre. Pour Ayao, c'est beaucoup plus facile de comprendre compte tenu de son expérience."