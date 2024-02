Haas : La dépendance technique à Ferrari n'est pas le principal handicap

Ayao Komatsu a succédé à Günther Steiner au début de l'année, après que Gene Haas, propriétaire de l'équipe, a estimé qu'il était temps pour l'écurie de changer de direction afin de quitter la dernière place du championnat des constructeurs. Un changement significatif, dans le sens où Komatsu est avant tout un homme d’ingénierie et d'exploitation piste, disposant d'un contact solide avec la réalité technique et opérationnelle de l’équipe, quand Steiner se positionnait plus comme un meneur d’hommes sans brackground technique aussi poussé.

Il est entendu que l'un des principaux points de désaccord entre Haas et Steiner concernait le niveau d'investissement dont l'équipe avait besoin pour aller de l'avant. Alors que Steiner estimait que l'équipe avait besoin d'argent supplémentaire pour affronter la concurrence, Haas pensait de son côté que la meilleure façon de réussir était de tirer le meilleur parti de ce qu'elle possédait déjà.

Komatsu procède actuellement à un examen de l'ensemble des activités de Haas afin de déterminer les changements nécessaires pour l'aider à s'améliorer, à la manière de ce qu'avait dû réaliser James Vowles en arrivant aux commandes de Williams. Bien que la gestion de l’équipe soit unique en F1 en raison de la nature de sa relation cliente très étroite (de dépendance, diront certains) avec Ferrari, qui lui permet d’acquérir autant de composants que possible sans devoir les concevoir et produire, Komatsu ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle l’équipe n'obtient pas les résultats escomptés.

"Pour moi, cela n'a rien à voir avec le fait de travailler avec Ferrari, c'est en premier lieu plutôt au niveau interne que nous devons examiner les choses, ainsi que l'efficacité de certaines opérations", explique-t-il.

"Je ne pense pas que la relation avec Ferrari soit la principale contrainte à l'heure actuelle. D'accord, une fois que nous aurons atteint un certain stade, alors bien sûr, nous regarderons ce qui nous empêche d'avancer. Et peut-être que cette relation entrera en ligne de compte. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon objectif principal. La relation avec Ferrari est très bonne. Et puis l’unité de puissance qu’ils nous fournissent – que nous achetons chez eux – est très performante."

Court, moyen et long termes peuvent parfois se percuter

Komatsu a déclaré qu'il était important pour lui de comprendre rapidement quelles étaient les ambitions réalistes de Haas à court, moyen et long terme, car ces trois échéances doivent être soigneusement prises en compte afin de structurer les opérations et les efforts de l’équipe dans la durée.

La manière d’aborder une saison comme cet exercice 2024 peut être très différente selon ce qu’ambitionne le grand patron en 2026, par exemple, au moment des nouveaux changements de règles techniques.

"Vous avez une vision à court terme, une vision à moyen terme et une vision à long terme, et vous devez les avoir toutes", insiste le Japonais. "Mais en même temps, à court terme, il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. J'aimerais voir, une fois que nous aurons fait cela, jusqu'où nous pourrons aller. Ensuite, il y aura une discussion parallèle : 'D'accord, pour passer à l'étape suivante, quels sont les domaines que nous devons améliorer ?'"

"Il faut voir s’il s'agit des investissements, etc. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas encore vu le plafond avec ce que nous avons actuellement. À un moment donné, cela deviendra une préoccupation, mais pas maintenant", conclut-il.