Vowles : Les plans sur 5 ans en F1, ça n'a pas de sens

Depuis son arrivée à la tête de Williams, en provenance de Mercedes, James Vowles a pour mission de redresser l'historique écurie désormais détenue par le fonds d'investissement Dorilton Capital. Il a découvert une structure en retard sur le plan matériel, qui n'a pas véritablement investi pendant longtemps alors qu'elle tentait d'assurer sa survie au jour le jour.

Désormais, l'heure est à la mise en place de procédures et d'améliorations afin de refaire ce retard et espérer jouer autre chose que quelques points çà et là. Dans ce contexte, elle a saisi l'occasion de recruter le chief technical officer d'Alpine, Pat Fry, l'un des responsables qui ont quitté le navire franco-britannique peu avant le GP de Belgique.

Le cas d'Alpine est notable car l'écurie a fixé un objectif de podiums réguliers sur 100 courses, l'équivalent de cinq saisons, début 2021, qui a été repris à son compte par Otmar Szafnauer, à son arrivée à la tête de de la structure d'Enstone l'an passé. Toutefois, une telle visée n'a pas été jugée assez ambitieuse, les progrès n'ont pas été jugés suffisants par le groupe Renault, et un important coup de balai a été donné.

Pour Vowles, fixer des objectifs à très long terme en F1 n'a pas vraiment de sens, car il y a trop de variables inconnues. "Lorsque j'ai passé l'entretien pour ma candidature [chez Williams], je leur ai donné une idée très claire du temps que cela prendrait, et c'est long", a déclaré Vowles à Motorsport.com lors d'une interview exclusive.

"Cela n'a pas changé. C'est la même chose pour Pat [Fry] lorsqu'il a rejoint l'équipe. Pat a été très clair avec moi : 'Cela va prendre du temps'. Je lui ai répondu : 'Je sais, et le conseil d'administration le sait aussi'. Il faut donc faire des propositions raisonnables, mais à plus de trois ans, c'est l'inconnu qui vous attend. C'est tout aussi vrai à cinq ans ou à dix ans."

"Se fixer comme objectif d'être 'troisième dans cinq ans', ce n'est honnêtement pas la bonne direction à prendre parce que c'est une chose remarquablement dénuée de sens", a-t-il ajouté sur le sujet.

Pat Fry

Au lieu de cela, Vowles a présenté à Dorilton un plan par étapes pour remédier aux principales faiblesses de Williams. Parmi celles-ci, il y a donc l'amélioration de son infrastructure vieillissante et aussi le renforcement de sa structure technique, ce que le recrutement de Pat Fry vise. Autre objectif fixé pour 2023 : produire une amélioration importante pour la voiture de cette année, qui est apparue au Canada et a semblé faire progresser la FW45.

"Le plus important, c'est de montrer que vous avez des structures et des systèmes en place qui vous permettent d'atteindre cet objectif à terme", a expliqué Vowles. "Ce que vous pouvez davantage exposer, c'est la manière dont je pense que nous pouvons nous mettre sur la voie de cette progression et les étapes clés que nous visons au cours de cette aventure."

"Cette année, l'une d'entre elles consistait à montrer que nous pouvions améliorer les performances de la voiture et l'utiliser de manière efficace. L'année prochaine, l'une d'entre elles consistera à démontrer que nous pouvons trouver de la performance au cours de l'hiver, en nous appuyant sur ce package."

"Nous ferons une centaine d'autres choses en arrière-plan. C'est ainsi que l'on peut progresser vers le haut de la grille. Ce à quoi j'ai été très attentif, c'est de m'assurer que tout ce que nous démontrons et promettons est aligné sur cette 'réalité contrôlée'. Et lorsque l'on commence à s'en éloigner, il faut revenir à la situation du moment et à ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé dès le départ."

Avec Filip Cleeren et Matt Kew