Ocon : Les pneus pluie ne conviennent "à aucun moment"

Esteban Ocon est ressorti frustré du Grand Prix des Pays-Bas, la faute principalement à des problèmes de timing : lors de l'averse du premier tour, il voulait s'arrêter tôt mais n'a pas pu car son équipier Pierre Gasly avait déjà fait ce choix. Et rebelote en fin d'épreuve, quand l'ultime averse a vu Gasly, futur troisième, s'arrêter et obliger son compatriote à un tour de plus dans des conditions difficiles.

Ce qui a aussi marqué la fin de course d'Ocon, c'est le choix fait par son équipe de lui monter les pneus pluie (à flancs bleus), en lieu et place des pneus intermédiaires (à flancs verts), face à ce qui était présenté comme un risque de grosse averse. Une décision que le Français a tenté d'inverser en lançant "Passez les inters, les gars" puis qu'il a vite regretté à la radio une fois sorti des stands, au 11e rang : "C'est la pire des décisions, les gars, putain de merde."

Dixième à l'arrivée, cette décision n'a finalement pas trop pesé dans la balance puisque le drapeau rouge consécutif à l'accident de Zhou Guanyu et la grosse averse qui l'a provoqué est sorti peu après son passage au stand. Mais le raisonnement d'Ocon face au choix d'Alpine était simple : les pneus pluie sont rarement utilisés car les conditions leur conviennent rarement, et quand c'est le cas la course a de fortes chances d'être tout simplement interrompue.

Une façon de penser qui pouvait d'ailleurs se lire dans un échange radio à chaud entre le muret des stands de l'écurie d'Enstone et le pilote peu avant l'interruption. Après avoir exprimé son mécontentement envers le choix des pneus pluie, qu'il fut le seul à monter, son ingénieur de course lui a indiqué l'imminence d'une "mousson pendant au moins cinq minutes". Ce à quoi Ocon a alors répondu : "Oui, mais s'il n'est plus possible de piloter, ils vont [brandir le] drapeau rouge."

Après la course, Ocon a déclaré : "Tout d'abord, je tiens à féliciter Pierre et son équipe. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail pour permettre à l'équipe de monter sur le deuxième podium de la saison. C'est donc très positif. Et c'est probablement le seul point positif de ce week-end."

"De mon côté, les sensations avec la voiture n'étaient pas meilleures. Mais nous nous sommes quand même battus assez âprement de la 16e à la 6e place. Ça se passait super bien, [nous] avons pris des risques, il y a eu de grosses batailles, et j'ai toujours réussi à me frayer un chemin, donc c'était vraiment bien."

"Mais malheureusement, nous avons laissé filer ces points à la fin. Je n'étais pas satisfait de l'utilisation des pneus pluie. Mais nous nous sommes aussi arrêtés un tour trop tard. Les pneus n'étaient pas prêts dans le garage pour que je puisse m'arrêter au tour que j'avais demandé à la radio. J'ai donc dû rester en slicks alors que c'était mouillé, et j'ai perdu cinq positions. Je suis donc passé de la sixième à la onzième place."

Quand Motorsport.com lui a demandé si le fait que Red Bull était en train de s'orienter vers des pneus pluie juste avant l'interruption montrait que ce choix n'était peut-être pas aussi mauvais que cela, Ocon a répondu : "Non, ce n'est le bon pneu à aucun moment. Pour commencer, quand vous avez une Red Bull, vous avez de la marge à l'avant. Nous n'avons pas de marge."

Quand les conditions sont bonnes pour les pneus pluie, elles ne le sont pas pour piloter une F1. Esteban Ocon

"Et la deuxième chose, c'est que si on doit mettre les pneus pluie, c'est qu'il y a un drapeau rouge. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a donc aucun moment où le pneu full wet est un meilleur pneu, parce qu'il est plus lent. Et quand les conditions sont bonnes pour les pneus pluie, elles ne le sont pas pour piloter une F1."

Une vision des choses partagée par George Russell. Interrogé par Motorsport.com sur le choix de la direction de course de relancer l'épreuve, après le drapeau rouge, avec les pneus intermédiaires et non les pluie, il a déclaré : "Le choix des intermédiaires était le bon. Il a été fait uniquement parce que la voie des stands est trop étroite. Et ils savaient que tout le monde passerait des pneus extrêmes [pluie] aux pneus intermédiaires, alors..."

"Ce pneu extrême est une véritable perte de temps pour le moment, et je pense qu'il devrait simplement être mis de côté. Et si les conditions sont trop humides pour les intermédiaires, nous n'avons qu'à attendre que les conditions s'améliorent."

