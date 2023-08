Les notes du Grand Prix des Pays-Bas 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Une fois de plus, Verstappen a dominé de la tête et des épaules. Toujours compétitif à domicile, le Néerlandais n'a jamais été concurrencé, que ce soit pour la pole position ou la victoire, et a signé avec la manière son neuvième succès de rang en F1. Un record, codétenu avec Sebastian Vettel pour l'instant, qui sera sans doute amélioré à Monza compte tenu de l'avance insolente du pilote sur ses rivaux cette année.

Max Verstappen, Red Bull Racing, vainqueur, arrive dans le parc fermé

Le bonnet d'âne pour Logan Sargeant

Note : 3

La sortie de piste éliminatoire de l'Américain en début de course est davantage due à la mécanique qu'à une faute de pilotage, mais Sargeant avait déjà visité les barrières du circuit de Zandvoort la veille en raison d'une attaque trop prononcée en qualifications. Dommage, sa Williams avait clairement le rythme pour lui offrir ses premiers points en F1. Et plus le temps passe, moins Sargeant a d'occasions de se démarquer.

Les commissaires évacuent la monoplace endommagée de Logan Sargeant, Williams FW45

Fernando Alonso

Note : 10

On peut avoir 42 ans et piloter comme à ses 25 ans, Alonso semble le prouver chaque week-end. L'Espagnol a dompté les conditions dantesques de la course pour passer de la cinquième place sur la grille à la deuxième sous le drapeau à damier, tout en étant l'auteur de superbes dépassements, et ainsi retrouver le chemin du podium.

Pierre Gasly

Note : 9

Il est certain qu'en étant témoin de l'élimination de Gasly en Q2, sur un circuit réputé pour son étroitesse, on ne s'attendait pas à voir le Français rallier l'arrivée dans le top 3. Il nous a pourtant donné tort, malgré un obstacle incarné par une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans les stands.

Sergio Pérez

Note : 7

Il a fallu une heure et demie à Pérez pour rattraper sa mauvaise qualification et consolider une future arrivée sur le podium mais seulement quelques instants pour tout perdre, avec un tête-à-queue sous la pluie offrant la deuxième place à Alonso puis une pénalité pour excès de vitesse dans les stands (décidemment) cédant la troisième place à Gasly. Le Mexicain a tout de même réalisé une bonne course et n'a pas reçu la juste récompense pour sa performance.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Carlos Sainz

Note : 8

Sainz n'a pas été particulièrement étincelant mais l'Espagnol a le mérite d'avoir sauvé Ferrari de l'humiliation aux Pays-Bas en décrochant la cinquième place et en résistant au retour de Hamilton et Norris.

Lewis Hamilton

Note : 7

Même constat pour Hamilton, qui n'a certes pas été aidé par la stratégie de son équipe en début de course. S'il a réalisé une belle remontée, rappelons que les portes de la Q3 s'étaient fermées devant lui la veille.

Lando Norris

Note : 8

Comme Hamilton, Norris a conservé ses pneus slicks sous la pluie en début de course, quand la gomme intermédiaire était la plus performante. Cela l'a exclu de la lutte pour le podium, ce qui est particulièrement décevant lorsque l'on sait que le pilote McLaren s'élançait deuxième.

Lando Norris, McLaren MCL60, à la lutte avec Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Alexander Albon

Note : 10

Albon a piloté de manière remarquable tout au long du week-end. Quatrième des qualifications, le Thaïlandais a bouclé un relais de 44 tours avec ses pneus tendres du départ et, en dépit d'un autre mauvais choix stratégique en début de course, a été suffisamment performant pour inscrire des points.

Oscar Piastri

Note : 7

Encore une belle copie rendue par Piastri, qui a su éviter les nombreux pièges de la course.

Esteban Ocon

Note : 8

Le résultat aurait pu être encore plus beau sans un arrêt tardif en fin de course, avant le drapeau rouge, et la décision de chausser des pneus pluie honnis par les pilotes. Cela reste un beau sauvetage avec un envol depuis la 16e place.

Esteban Ocon, Alpine A523

Lance Stroll

Note : 4

Très fantomatique ce week-end, Stroll échoue à la porte des points.

Nico Hülkenberg

Note : 6

Malgré un mauvais choix stratégique en début de course, Hülkenberg est parvenu à devancer son coéquipier à l'arrivée. C'est tout ce qu'il pouvait espérer compte tenu du manque de performant criant de sa voiture.

Liam Lawson

Note : 8

Jeté précipitamment dans le grand bain et confronté à des conditions dantesques pour ses débuts en F1, Lawson s'est montré particulièrement solide, ne commettant aucun impair (à l'exception d'une pénalité davantage due à la volonté d'AlphaTauri de rappeler au même moment ses deux voitures au stand). Il serait injuste de ne pas revoir le Néo-Zélandais en catégorie reine.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Valtteri Bottas

Note : 3

Devancé par son coéquipier en qualifications et en course (jusqu'à sa sortie de piste), Bottas n'a clairement pas été au niveau à Zandvoort.

Yuki Tsunoda

Note : 9

Malheureusement pour lui, Tsunoda commence à être habitué aux déceptions. Dans le top 10 pendant 52 tours malgré un matériel dépassé, le Japonais a tout perdu en tentant de prolonger son relais en pneus tendres (50 tours au total).

Kevin Magnussen

Note : 5

Le Danois a montré les limites de sa Haas en se faisant facilement éjecter du top 10 en première partie de course en dépit de l'étroitesse de Zandvoort.

George Russell

Note : 7

Quelle descente aux enfers pour Russell, troisième sur la grille et bon dernier au drapeau à damier. D'abord, le Britannique s'est arrêté trop tard au stand pour passer des slicks aux intermédiaires en début d'épreuve, ce qui l'a contraint à réaliser un relais de 44 tours en pneus durs. Précisons que seul le pilote Mercedes a utilisé ce composé en course. Ensuite, une grosse frayeur au virage 7, un contact avec Norris dans les derniers kilomètres et rideau.

Lando Norris, McLaren MCL60, à la lutte avec George Russell, Mercedes F1 W14

Zhou Guanyu

Note : 4

Impliqué dans deux sorties de piste au cours du week-end, dont un ayant résulté en un accident assez sévère sous la pluie, Zhou a aussi été vu dans le top 10 très brièvement grâce à un arrêt dès le premier tour.

Charles Leclerc

Note : 4

Alors que les relations Leclerc-Ferrari ne semblent pas être au beau fixe, le Monégasque a vécu un week-end infernal. Un accident en Q3 l'a laissé neuvième sur la grille et dès les premiers kilomètres, un léger contact avec Piastri a suffisamment endommagé sa voiture pour lui retirer toute compétitivité. Dès lors, ce fut le supplice jusqu'à l'abandon, à une vingtaine de tours du but.