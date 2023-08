Ocon, la frustration d'abord : "C'est dur à avaler"

Si la majeure partie de l'écurie Alpine peut quitter Zandvoort avec le sourire, grâce au podium décroché au Grand Prix des Pays-Bas par Pierre Gasly, il y a de la frustration dans l'air du côté d'Esteban Ocon. Le point de la dixième place récolté par le Français au terme de cette course dantesque est loin d'être un lot de consolation suffisant, au lendemain d'une élimination en Q1 qu'il pensait pourtant être en passe d'effacer ce dimanche.

Parti loin sur la grille, le pilote tricolore est remonté jusque dans les points et tenait une probable sixième place lorsque le déluge s'est abattu sur le tracé à une dizaine de tours de l'arrivée. Tout s'est écroulé pour lui avant même le drapeau rouge, Esteban Ocon déplorant "une boulette, une erreur" au moment de chausser les pneus pluie dans ces conditions. "Il y avait un peu l'incompréhension de pourquoi ça s'est passé", regrette-t-il au micro de Canal+. "On va en rediscuter en interne pour que ça ne se reproduise plus."

Une critique qui, d'ailleurs, tranche clairement avec le discours de son patron Bruno Famin ou de son coéquipier, qui ont tous les deux appuyé longuement sur la bonne exécution du team d'Enstone tout au long de la course.

"On avait fait une super bataille, de la 16e place à la sixième, on avait 8 points dans la poche, et tout qui devait se passer comme ça devait se passer", précise Esteban Ocon. "Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce dernier arrêt au stand : on met des full wet, on s'arrête un tour trop tard parce que les pneus ne sont pas dans le garage... On laisse passer beaucoup de points aujourd'hui, et honnêtement c'est dur à avaler."

Celui qui avait offert, à Monaco, le premier podium de la saison à son écurie, voit sa frustration du jour prendre le pas malgré la très belle prestation de soin voisin de garage, troisième à l'arrivée. "Je suis content pour l'équipe, c'est top que Pierre ait réussi, avec sa partie de l'équipe, à ramener le deuxième podium de la saison", salue-t-il tout de même. "C'est le seul point positif d'aujourd'hui, c'est très bien pour l'équipe."