Malgré l'instabilité, Gasly croit encore au projet Alpine

Il y a quatre semaines, un grand chamboulement était annoncé du côté d'Enstone : après la mise à l'écart du PDG d'Alpine, Laurent Rossi, c'est le directeur d'équipe Otmar Szafnauer qui a fait ses valises, accompagné du directeur sportif Alan Permane, tandis que Pat Fry, chief technical officer, a signé chez Williams. Recruté début 2022 à la tête du département moteur, promu par la suite au rang de vice-président d'Alpine Motorsports, Bruno Famin a pris la tête de l'écurie par intérim.

Lire aussi : Szafnauer tacle la direction de Renault après son départ d'Alpine

Orchestrées par Luca de Meo, PDG du groupe Renault, ces décisions émanent non seulement du manque de réussite de l'équipe mais aussi de désaccords entre les différents dirigeants sur les délais nécessaires pour renouer avec le succès, Szafnauer et Permane ayant jugé les nouvelles exigences trop ambitieuses.

Face à cette instabilité, les pilotes sont-ils toujours en phase avec les perspectives de l'écurie ? Pierre Gasly est catégorique : "Je crois en ces changements, je crois en ce projet. Je crois évidemment en la stratégie de management de Luca de Meo. On ne peut évidemment pas s'attendre à des améliorations énormes à court terme en matière de performance, mais les résultats parleront d'eux-mêmes lors des saisons à venir : 2024, 2025. On peut dire qu'on était tous déçus du niveau de performance que l'on a montré en début d'année."

"En même temps, je ne suis arrivé qu'en janvier. J'ai eu l'opportunité de travailler pendant quelques mois avec Otmar [Szafnauer], Pat [Fry] et Bat [Alan Permane, surnommé la chauve-souris en raison de sa fréquente présence nocturne à l'usine d'Enstone, ndlr] et j'ai pris beaucoup d'expérience. Je ne pense pas être le mieux placé pour être interrogé sur tous ces changements, mais ce que je peux dire, c'est que Luca a toute ma confiance. On n'a pas eu la trajectoire que l'on voulait. Je suis convaincu que c'est une sorte de nouveau départ et d'opportunité pour nous tous de nous remettre sur la bonne voie et d'en tirer le meilleur."

Ocon : "On doit se concentrer sur nous-mêmes"

Esteban Ocon (Alpine)

Esteban Ocon, lui, a préféré botter en touche lorsqu'il a été mitraillé de questions sur le sujet. Quand il lui a été demandé s'il s'était efforcé d'être plus visible à l'usine pour rassurer le personnel, le pilote français a répondu : "Je n'ai pas changé ma manière de travailler. Les années précédentes, je passais beaucoup de temps à l'usine. Cette année aussi, alors ça ne change pas vraiment. Je me montrais autant les années précédentes que cette année. J'étais déjà un leader de mon équipe auparavant."

Ensuite interrogé sur l'évolution des délais souhaités pour gagner, Ocon a ajouté : "Je pense qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on doit faire maintenant. On fait une séance d'EL1 : 'OK, voici les problèmes. Résolvons-les'. Voilà comment j'ai toujours travaillé, c'est ça que je veux continuer à faire. Être honnête avec tout le monde dans l'équipe. 'OK, là, ça ne marche pas. Il faut résoudre ça. Quelles sont les [solutions] pour pouvoir résoudre ça ? Est-ce que ça va prendre deux semaines, est-ce que ça va prendre un mois ?' Prendre les choses que l'on doit faire au lieu de se concentrer sur les autres, c'est ça la meilleure manière d'obtenir des résultats. Et quand les choses fonctionnent, ça vient naturellement."

Quant à savoir si la pression du "projet sur 100 courses" lancé par Laurent Rossi a été préjudiciable à Alpine : "Je ne ressens pas la pression. Je vais bien, je pilote la voiture, je suis concentré sur ce que je dois faire et sur le travail que je dois faire. Je pense être performant depuis quelques années désormais, j'en suis satisfait. Je travaille sur moi-même, je travaille avec mon équipe d'ingénieurs en piste et à l'usine quand j'y suis. C'est là-dessus que je me concentre."

Ocon a cependant salué la contribution de Bruno Famin dans le nouvel organigramme (qui est certes loin d'être complet ou définitif). "Je suis très content que Bruno soit là. C'est quelqu'un de très honnête lors des bons jours comme des mauvais. Et c'est très important pour avancer. Être honnête vis-à-vis de nos performances actuelles ou quand les choses ne se passent pas bien afin de franchir l'étape suivante, de s'améliorer et de mieux réaliser ce que l'on doit faire. Alors tous ensemble, j'espère que l'on pourra mener cette écurie au niveau supérieur." Alpine occupe actuellement la sixième place du championnat des constructeurs avec 57 points au compteur, dans un no man's land entre les 103 unités de McLaren et les 11 points de Williams et Haas.

Propos recueillis par Matt Kew