"Il n'a jamais été question" de mettre Ocon sur la touche affirme Famin

En début de semaine, Alpine a annoncé sa séparation avec Esteban Ocon à l'issue de la saison 2024 de Formule 1. Même si les rumeurs d'un départ fleurissaient et que l'avenir du pilote français hors de l'écurie semblait déjà scellé depuis plusieurs semaines, l'incident avec son coéquipier au premier tour du Grand Prix de Monaco a, vraisemblablement, accélérer les choses dans l'annonce de la rupture.

Après l'accrochage avec Pierre Gasly au virage du Portier, Esteban Ocon a été jugé responsable par les commissaires, qui l'ont sanctionné de cinq places sur la grille ce dimanche. Le Français a également été jugé responsable par Bruno Famin, qui a eu des propos très critiques envers son pilote. Avant l'annonce de son départ en début de semaine, une autre rumeur avait vu le jour s'appuyant pourtant sur des sources internes : celle de voir le pilote français être mis sur la touche pour le Grand Prix du Canada ce week-end. Une rumeur que le directeur d'équipe a complètement démentie pour Sky Sports.

"Non, cela n'a jamais été le cas, et vous savez, nous sommes professionnels. Même si quelque chose de grave s'est produit, nous parlons, nous discutons. Nous faisons ce qu'il faut pour améliorer la situation pour la course à venir. Mais le mettre sur la touche pour une course ? Il n'en a jamais été question."

"Vous savez, je me concentre beaucoup plus sur ce qui va arriver que sur ce qui s'est passé avant. Nous avons discuté pendant des mois, et je pense qu'avec Esteban, il était clair que nous arrivions à la fin du cycle. Il a été avec nous pendant cinq ans. Il est encore avec nous pour les deux tiers de la saison, il reste encore 16 courses. Je suis sûr que nous continuerons à faire du très bon travail tous ensemble. Je fais confiance à son professionnalisme et nous ferons de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible."

Vendredi, lors de la première séance d'essais libres, Esteban Ocon a été remplacé par Jack Doohan. Avec des conditions de piste difficiles, l'ancien pilote de F2 n'a bouclé que trois tours. Ce choix de la part d'Alpine n'a absolument rien à voir avec les récentes polémiques au sein de l'équipe. Cependant, selon Bruno Famin, l'Australien fait partie des options sérieuses pour remplacer le vainqueur du GP de Hongrie 2021 la saison prochaine.

"Je pense que c'est une option, c'est sûr. Jack est une option. Nous le préparons. Il a fait des essais à Zeltweg il n'y a pas longtemps et oui, il a un programme d'essais assez chargé, et nous en sommes satisfaits. Nous verrons comment il évolue. C'est une possibilité parmi d'autres, mais c'est une possibilité à coup sûr."

Avec Oleg Karpov et Sam Hall