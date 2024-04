Le jour où Juan Pablo Montoya a choqué la Formule 1

Les premières courses de la saison 2001 préfiguraient la domination de Michael Schumacher et Ferrari sur la Formule 1. Après avoir enfin replacé la Scuderia au sommet en 2000, l'Allemand a dominé les quatre saisons suivantes. Cette année-là, il a signé la pole à Interlagos, alors troisième manche de la saison, après avoir remporté les deux premières courses de l'année en Australie et en Malaisie. Son frère Ralf Schumacher était deuxième sur la grille, devant Mika Häkkinen et un nouveau venu, Juan Pablo Montoya.

Le Combien disputait sa première saison en F1 après avoir brillé aux États-Unis, en remportant le championnat CART en 1999 puis les 500 miles d'Indianapolis la saison suivante. De tels transferts n'existent plus vraiment mais à l'époque, Frank Williams avait déjà une belle expérience des recrues venues du continent américain, après avoir fait venir Jacques Villeneuve dans son équipe en 1996 et mené le Canadien au titre la saison d'après.

Alors âgé de 25 ans, Montoya avait montré des signes prometteurs lors des deux premières courses, avant de finalement abandonner. Mais au Brésil, le monde allait découvrir l'exceptionnel talent du pilote Williams.

Un nouvel adversaire pour Schumacher

Montoya a effacé son coéquipier Ralf Schumacher et Mika Häkkinen, qui a calé sur la grille, dès le départ. Après une intervention de la voiture de sécurité pour que la McLaren soit dégagée, Montoya n'avait plus que Michael Schumacher devant lui au moment du restart. Alors qu'il partait de très loin, il a freiné très tard, tout en évitant le blocage de roue, et a doublé celui qui était alors triple Champion du monde. Le public était sous le choc : Schumacher avait un nouveau rival.

Le dépassement de Juan Pablo Montoya sur Michael Schumacher Photo de: James Bearne

Ce n'est pas tant le dépassement lui-même qui a choqué le monde de la Formule 1, mais plus la façon dont il est survenu. Montoya n'a montré aucun signe de crainte ou de déférence face à l'homme fort du championnat, obligeant même Schumacher à mettre deux roues dans l'herbe à la sortie du premier virage. Au moment où l'on redoutait un cavalier seul du pilote Ferrari, un débutant offrait une lueur d'espoir. Et ce n'était que le début.

Montoya s'est construit une avant de 30 secondes sur Schumacher avant la mi-course, jusqu'à revenir sur l'Arrows de Jos Verstappen, à qui il allait prendre un tour. Le Néerlandais s'est décalé pour laisser passer le leader... mais a percuté la Williams au virage 4. "Il a freiné et c'était fini, je n'ai pas pu l'éviter", a assuré Verstappen dans la foulée, avant de recevoir une amende. "Je suis vraiment désolé pour lui parce que j'avais entendu qu'il menait la course."

Si l'incident a privé Montoya d'une première victoire sensationnelle, le spectacle ne s'est pas arrêté. Une soudaine averse a fait son arrivée et Schumacher, déjà en délicatesse, a fait un demi-tête-à-queue qui a permis à Coulthard de se rapprocher. Le pilote McLaren a pris l'avantage au premier virage, en profitant de la présence entre eux du retardataire Tarso Marques avec sa Minardi.

David Coulthard a pris l'avantage sur Michael Schumacher Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Coulthard s'est imposé avec 16 secondes d'avance sur Schumacher, qui a de son coté fait une nouvelle erreur avec un passage hors de la piste. Nick Heidfeld est venu compléter le podium, son premier en F1, avec sa Sauber. Mais ce n'était pas le principal sujet dans le paddock.

Tout le monde n'avait d'yeux que pour Montoya, qui allait pourtant cumuler des soucis de fiabilité et des erreurs de pilotage avant de s'offrir son premier succès à Monza, la 15e manche au programme cette année. Mais décrocher ce succès sur les terres de Ferrari ne faisait fait que souligner le fait qu'il avait le potentiel pour devenir le principal challenger de Schumacher.

Montoya n'a pourtant jamais véritablement trouvé la voie. Après des saisons animées, chez Williams jusqu'en 2004 et chez McLaren jusqu'au milieu de l'année 2006, au cours desquelles il a remporté un total de sept courses, il a brutalement quitté la F1 pour retrouver les États-Unis et se lancer dans un nouveau défi en NASCAR.

Le GP du Brésil 2001 reste probablement sa performance la plus marquante, puisque c'est là que sa vitesse pure et son tempérament ont bousculé le milieu très feutré de la Formule 1.

