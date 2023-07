Une jurisprudence de 2005 justifie la pénalité de Norris à Montréal

La pénalité infligée au Grand Prix du Canada à Lando Norris pour "comportement antisportif" a fortement agacé le pilote anglais et son écurie, McLaren craignant l'instauration d'un nouveau précédent. En réalité, les commissaires se sont appuyés sur un précédent déjà existant et vieux de 18 ans pour rappeler la norme en la matière !

À Montréal, Lando Norris avait écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir excessivement ralenti dans le dernier secteur sous régime de voiture de sécurité. Une manœuvre visant à accentuer l'écart avec son coéquipier Oscar Piastri devant lui et permettre ainsi à l'écurie de faire un double arrêt au stand sans mettre en péril la position de ses pilotes.

Souhaitant mettre un terme à cette pratique, la FIA s'est appuyée selon nos informations sur des exemples passés, et plus particulièrement celui survenu en 2005 lors du Grand Prix de Chine. À l'époque, Giancarlo Fisichella avait ostensiblement ralenti pour permettre à son coéquipier chez Renault, Fernando Alonso, de s'arrêter au stand et de conserver la tête de la course. L'Italien avait retenu derrière lui Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello, écopant ensuite d'une pénalité de passage par les stands.

Cette pénalité découlait déjà d'une situation similaire observée trois Grands Prix auparavant à Spa-Francorchamps avec Kimi Räikkönen, et le directeur de course de l'époque, Charlie Whiting, avait ensuite clairement averti les pilotes. Depuis, ce type de manœuvre s'est rarement vu de manière aussi flagrante, l'exemple le plus criant remontant à 2017, quand Lewis Hamilton avait écopé de cinq secondes de pénalité pour avoir ralenti devant Daniel Ricciardo à Bahreïn.

En sanctionnant Lando Norris à Montréal, la FIA a donc décidé d'envoyer un message très clair pour rappeler que ce stratagème demeurait interdit. Les commissaires se sont appuyés sur la télémétrie de la McLaren, qui a mis en évidence une différence de vitesse de 50 km/h par rapport à celle d'Oscar Piastri dans la portion entre l'épingle et l'entrée des stands.

"On discute encore avec la FIA, car ils ont créé un nouveau précédent quant à ce que l'on peut faire ou ne pas faire", estimait toujours Lando Norris jeudi dans le paddock du Red Bull Ring. "Il y a des exemples clairs de gens qui l'ont fait, ou qui ont fait ce que je pense, intentionnellement, et sans pénalité. Maintenant, en gros ils disent : 'Tu dois respecter en permanence le delta de temps'. Ils nous forcent donc à aller vite sous régime de voiture de sécurité, ce qui n'a pas de sens pour moi."

Avec Filip Cleeren

