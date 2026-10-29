Formule 1 GP de Mexico

Kimi Antonelli malade et absent de la journée médias à Mexico

La FIA a dispensé Kimi Antonelli de ses obligations médiatiques en raison de son état de santé.

Benjamin Vinel

Publié: 29 oct. 2026, 17:06

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Photo de : Chris Graythen / Getty Images

Kimi Antonelli ne participera pas aux activités médiatiques de ce jeudi en marge du Grand Prix de Mexico de Formule 1, a annoncé l'équipe Mercedes.

Un porte-parole de l'écurie anglo-allemande a indiqué aux médias que le leader du championnat était "souffrant" en raison d'une "infection virale" dont il se remettait. La FIA l'a donc dispensé de ses obligations médiatiques du jour. "Nous nous attendons à ce qu'il soit de retour demain", a ajouté le porte-parole.

Antonelli est tout proche de décrocher son premier titre mondial en F1. Il deviendrait alors le plus jeune champion du monde de l'histoire, battant de plus de trois ans le record établi par Sebastian Vettel en 2010. Pour être sacré dimanche, il lui suffit de terminer neuvième ou mieux, ou qu'aucun de ses rivaux George Russell et Lewis Hamilton ne remporte la course.

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L'Italien de 20 ans ne sera pas le seul pilote absent de cette journée médias : Valtteri Bottas est également excusé pour cause de maladie. Cadillac a informé les médias que le Finlandais était lui aussi "souffrant".

"L'équipe a décidé de lui accorder une journée de repos afin de favoriser son rétablissement", indique le communiqué. "Il s'agit d'une mesure de précaution qui ne remet pas en cause, à ce stade, sa participation au reste du week-end de course. Nous continuerons de suivre la situation et communiquerons de nouvelles informations si nécessaire."

Qui pourrait les remplacer si nécessaire ?

Valtteri Bottas (Cadillac)

Photo de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Même si cette éventualité reste peu probable, la possibilité de voir un pilote réserviste remplacer l'un des deux hommes n'est pas totalement exclue.

Chez Mercedes, ce rôle reviendrait à Frederik Vesti, vice-champion de Formule 2 en 2023. Le Danois n'a encore jamais disputé de Grand Prix, mais il doit prendre part ce week-end à sa septième séance d'essais libres 1 en carrière, au volant de la Mercedes de George Russell.

Du côté de Cadillac, le pilote de réserve est Zhou Guanyu. Le Chinois, qui a inscrit des points à sept reprises en F1, pourrait ainsi retrouver la discipline après avoir achevé ses trois saisons chez Alfa Romeo/Sauber à la fin de la campagne 2024.

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