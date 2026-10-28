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Formule 1 GP de Mexico

Comment Antonelli peut être sacré champion du monde au GP de Mexico

Le pilote Mercedes est en passe de décrocher son premier titre mondial en F1.

Ed Hardy

Publié: 28 oct. 2026, 10:30

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Photo de : Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli a franchi une nouvelle étape vers le titre de champion du monde de Formule 1 en dominant le Grand Prix des États-Unis depuis la pole position, dimanche.

Le pilote Mercedes a ainsi signé sa neuvième victoire de la saison 2026, se rapprochant encore un peu plus du titre mondial, même si celui-ci lui semble promis depuis déjà quelque temps.

Mais quand sera-t-il officiellement sacré et deviendra-t-il le plus jeune champion du monde de F1 de l'histoire ?

Combien de pilotes peuvent encore remporter le titre ?

Six pilotes étaient encore mathématiquement en lice avant Austin : Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris. L'écart entre le leader du championnat et le sixième pilote n'était alors que de 139 points, alors qu'il en restait 150 à distribuer avant le rendez-vous texan.

Trois d'entre eux, Verstappen, Leclerc et Norris, ont désormais perdu toute chance de décrocher le titre après avoir terminé respectivement troisième, deuxième et cinquième. Des résultats honorables, mais qui illustrent à quel point leurs chances de devenir champions du monde étaient minces : leurs espoirs se sont désormais envolés.

Pour être sacré sur le Circuit des Amériques, Antonelli devait s'imposer, tandis que Russell devait terminer neuvième ou plus loin et Hamilton cinquième. Mais son coéquipier chez Mercedes a pris la huitième place, tandis que le pilote Ferrari, qu'Antonelli a remplacé au sein de l'écurie allemande, a terminé quatrième. La lutte pour le titre se poursuivra donc le week-end prochain.

Comment Antonelli peut-il être sacré au Mexique ?

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il reste désormais 125 points à distribuer sur les cinq dernières manches de la saison 2026 : le Mexique, São Paulo, Las Vegas, le Qatar et Abou Dhabi, sous réserve que les Grands Prix du Moyen-Orient puissent avoir lieu malgré le conflit.

Russell accuse désormais 123 points de retard sur Antonelli, tandis que Hamilton en compte 124. Le pilote italien de 20 ans est donc en position idéale pour décrocher le titre sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. À l'issue de cette course, il restera 100 points à distribuer, mais ses deux derniers rivaux devront accuser au moins 100 points de retard sur lui pour qu'il soit sacré. Antonelli dispose en effet d'une avance confortable au nombre de victoires cette saison et serait donc titré en cas d'égalité de points grâce au départage.

Cela signifie que Russell et Hamilton doivent respectivement marquer 24 et 25 points de plus qu'Antonelli au Mexique. Pour Russell, cela implique de remporter la course tandis que son coéquipier ne termine pas mieux que dixième. Hamilton doit lui aussi s'imposer, mais Antonelli doit alors terminer hors des points.

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