Krack : Si Aston Martin est au niveau, c'est grâce à Vettel

Après avoir passé la campagne 2022 en seconde moitié de tableau, et même souvent en fond de grille, Aston Martin connaît un début de saison tonitruant en Formule 1. Fernando Alonso est monté sur le podium trois fois en autant de Grands Prix, et l'écurie britannique compte déjà pas moins 65 points au compteur ; c'est dix de plus que sur l'intégralité de l'année dernière.

Le directeur d'équipe Mike Krack voit dans ces performances l'influence directe de Sebastian Vettel, qui a couru pour l'écurie lors des deux dernières saisons et l'a fait bénéficier de son expérience, bien qu'il ait pris sa retraite fin 2022.

"Je pense que si la voiture est là où elle est aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui", déclare Krack, "car il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions l'an dernier où il nous a donné des pistes pour la nouvelle voiture : 'Faites ceci, faites cela, ne faites pas ça…' Alors je pense qu'une partie du mérite lui revient."

Et lorsqu'il lui est demandé si le quadruple Champion du monde a quitté la Formule 1 trop tôt, le Luxembourgeois préfère ne pas se prononcer : "Est-ce qu'il a pris sa retraite trop tôt ou trop tard ? C'est une question que vous devez lui poser. Et nous devons respecter la décision qu'il a prise. Il a longtemps réfléchi avant de prendre cette décision et au moment où il l'a prise. Est-ce que c'est dommage pour lui ? Je pense que c'est à lui que vous devriez le demander."

Le principal intéressé vient justement de répondre à cette question dans les colonnes du Bild, assumant sa décision tout en concédant une pointe d'envie face aux performances actuelles de l'Aston Martin AMR23 : "Je ne regrette pas d'être parti. Bien sûr, ce serait plus facile si la voiture n'était pas aussi bonne maintenant, mais le bonheur l'emporte vraiment." Âgé de 35 ans, l'Allemand se consacre désormais à sa famille, et notamment à ses trois enfants.