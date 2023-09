Lawson et Stroll seront au départ du GP du Japon

L'incertitude était relativement mince mais persistait jusqu'à ce mercredi : la grille du Grand Prix du Japon ce week-end comptera bien dans ses rangs Liam Lawson et Lance Stroll.

Remplaçant au pied levé de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri depuis sa blessure en essais libres à Zandvoort le mois dernier, Liam Lawson disputera son quatrième Grand Prix avec l'écurie italienne puisque l'Australien n'est toujours pas en mesure de reprendre le volant. Auteur de ses premiers points après avoir décroché la neuvième place à Singapour dimanche dernier, il aura cette fois la possibilité de retrouver une piste de Suzuka qu'il connaît déjà pour y avoir roulé en Super Formula au printemps dernier.

"J'y ai fait des essais et j'y ai couru à plusieurs reprises, et je l'adore", se réjouit le Néo-Zélandais avant de retrouver le circuit nippon. "Naturellement, puisqu'il s'agit d'un circuit de Formule 1, c'était une expérience plutôt cool la première fois que j'y ai piloté. C'est aussi un circuit vraiment emblématique. C'est une piste à l'ancienne, avec de l'herbe tout autour et peu de place pour les erreurs."

Daniel Ricciardo vise un retour à la compétition début octobre pour le Grand Prix du Qatar, ce qui n'a toutefois pas été confirmé à ce stade.

Chez Aston Martin, un petit doute pouvait entourer la participation de Lance Stroll, même si Mike Krack l'avait déjà grandement balayé lundi matin. Victime d'un violent accident en qualifications samedi dernier, le Canadien avait déclaré forfait pour la course dimanche à Singapour, souffrant encore de douleurs. Cette décision avait été prise d'un commun accord avec son écurie, justement dans le but d'être certain à 100% de pouvoir être au Japon. "Merci à tous pour vos gentils messages, je suis prêt à courir ce week-end", a-t-il lui-même confirmé mercredi matin.

Notons enfin que trois pilotes ont déjà annoncé l'utilisation de casques spéciaux ce week-end, dont le Champion du monde Max Verstappen. Fernando Alonso chez Aston Martin et Esteban Ocon chez Alpine porteront quant à eux un casque aux couleurs du Japon.