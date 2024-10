"À l'arrêt", Leclerc admet avoir du mal sur les circuits à faible grip

Peut-être plus encore que la quatrième place, qui n'est somme toute ni infamante ni une si mauvaise position de départ pour la longue pleine charge jusqu'au premier virage de la course du Grand Prix de Mexico, c'est certainement la classe d'écart entre Charles Leclerc et le poleman, son équipier Carlos Sainz, qui a le plus surpris.

Toutefois, pour le Monégasque, au contraire, c'est finalement un résultat logique au vu de la façon dont s'est passé le week-end jusqu'ici, qu'il a seulement débuté lors des EL2 (séance réservée au travail sur les pneus 2025), après qu'Oliver Bearman a roulé avec sa Ferrari lors des EL1. "Oh, [la séance de qualifications n'était] pas très serrée pour moi, honnêtement", a-t-il lancé au micro de Canal+. "J'étais à l'arrêt depuis que j'ai fait les premiers tours ici, donc je savais que ça allait être compliqué."

Revenant plus en détail sur ce qui a pu lui manquer, devant la presse internationale, Leclerc d'ajouter : "[Je manque] d'adhérence et de sensations. Parfois, vous aimez l'équilibre ; aujourd'hui, ce n'était pas le cas, et hier non plus. Je pense que ce n'est probablement pas l'un de mes points forts, les qualifications sur des pistes à très faible adhérence. J'ai tendance à beaucoup attaquer en qualifications ; à Monza et ici, j'ai toujours beaucoup de mal à le faire. Mais c'est comme ça."

"Je dois réfléchir davantage pour terminer un tour et essayer de contenir un peu plus ma volonté d'attaquer très fort lors de ces qualifications, parce que ça ne marche pas sur ces circuits. Aujourd'hui, j'ai essayé de le faire, et ça a plutôt bien fonctionné en Q3, mais j'ai perdu la voiture dans le virage 10, et à partir de ce moment-là, il était très difficile de terminer mon tour."

Leclerc est plutôt tourné vers la course. Lui qui a remporté le dernier Grand Prix en date, à Austin, il sait qu'il a pu compter pour cela sur une SF-24 très performante sur les longs relais et espère bien capitaliser sur cette même force ce dimanche à Mexico. "Je sais aussi qu'en [simulation de] course, j'avais plutôt l'impression qu'on était les plus rapides, donc ça c'est plutôt de bon augure pour demain."

Le setup n'est pas optimal pour la qualif mais bon, ça n'explique pas les trois dixièmes avec Carlos.

"Le setup n'est pas optimal pour la qualif mais bon, ça n'explique pas les trois dixièmes avec Carlos. Il va falloir qu'on regarde bien les données, que je bosse et... Pour la prochaine qualif [je veux dire], parce que demain, encore une fois, dans la simulation, on était les plus rapides donc pour ça c'est bien, mais ça aurait été mieux de partir plus devant."

La quatrième place n'est cependant pas forcément une position désavantageuse à l'envol au Mexique au vu de la distance à parcourir entre la grille et le premier freinage. Une semaine après avoir pris la tête en sortie du premier virage alors qu'il s'élançait troisième, en profitant de la passe d'armes entre Lando Norris et Max Verstappen, Leclerc espère bien rejouer cette partition : "Ça va être chaud, comme d'habitude [à Mexico]. On va essayer de reproduire ce qu'on a fait à Austin et j'espère que ca nous aidera à être dans une meilleure position après le troisième virage, pour ensuite se concentrer et aller de l'avant."