Leclerc pensait que Ferrari se trompait sur le rythme d'Alfa Romeo

Zhou Guanyu a signé lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie une étonnante cinquième place, en étant parvenu à devancer sur la grille Charles Leclerc et son équipier Valtteri Bottas.

Le Monégasque, qui avait le sentiment d'avoir produit quasiment le meilleur tour possible, a été interrogé sur ses inquiétudes concernant le rythme affiché par la Scuderia Ferrari : "Ce n'est pas vraiment une préoccupation dans la mesure où je pense qu'il est très difficile de prévoir le rythme des autres entre les qualifications et la course, et d'un circuit à l'autre. Je ne m'attendais pas à avoir une Alfa Romeo devant moi pour la course de demain, donc je ne sais pas comment ils vont se comporter en course."

Concernant la résurgence soudaine d'Alfa Romeo, il a ajouté : "Ils ont été très forts, hier l'équipe m'a montré les simulations sur le niveau auquel nous pensions qu'ils se trouveraient, et honnêtement ils étaient très bien. Hier, je me suis dit : 'Il y a peut-être quelque chose qui cloche, c'est peut-être une erreur', et ils m'ont prouvé que j'avais tort aujourd'hui, parce que l'équipe s'y attendait."

"Encore une fois, nous avons beaucoup de travail à faire. C'est très difficile à comprendre par rapport à ce que je sais, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'ils avaient des améliorations particulièrement importantes pour ce week-end. Mais d'un week-end à l'autre, tout le monde connaît des changements, des difficultés un week-end et de la vitesse un autre, c'est donc très difficile à comprendre."



Charles Leclerc lors du GP de Hongrie.

Carlos Sainz, sorti dès la Q2, s'est pour sa part plaint de sensations "étranges" avec le pneu medium, qui était obligatoire pour cette seconde partie de séance. "J'ai eu des sensations un peu étranges avec ce composé medium tout au long du week-end. À chaque fois que je l'ai utilisé, pour une raison ou une autre, nous avons eu beaucoup de mal à le faire fonctionner dans le premier secteur. C'était encore plus difficile que le pneu dur."

"Je savais donc que la deuxième partie de la séance serait plus difficile pour nous. En Q1, nous nous en sommes bien sortis, mais dès que j'ai remis cette gomme en Q2, je glissais beaucoup dans le secteur 1 et je n'arrivais jamais à boucler un tour convenable."

"Le tour n'était pas trop mal, mais je manquais d'adhérence. C'est dommage, mais ça ne s'est joué qu'à deux millièmes, et dans cette nouvelle F1, ces deux millièmes vous coûtent très cher."

En ce qui concerne le rythme de certains de ses rivaux, Sainz a ajouté : "McLaren, Alfa Romeo, ils sont tous rapides ici ce week-end. Je ne sais pas si c'est une particularité du circuit ou si c'est simplement une question de caractéristiques de la piste, nous n'avons pas réussi à mettre au point la voiture ou la préparation des pneus, il faut analyser la situation."

"Mais nous avons été à la limite tout le week-end avec la gomme medium, et même avec toutes les gommes, nous n'avons tout simplement pas été dans les quatre ou cinq premiers, comme nous aurions dû l'être ou comme c'était le cas auparavant."

Avec Adam Cooper