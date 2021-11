Leclerc : Ce qu'a fait Hamilton au Brésil va "au-delà" de la voiture

La victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de São Paulo est intervenue au terme d'un week-end compliqué pour le Britannique et son écurie Mercedes, puisqu'après avoir dominé les qualifications du vendredi, le duo a été disqualifié pour une infraction liée au DRS. Renvoyé en 20e et dernière place sur la grille de la course sprint, le septuple Champion du monde est remonté jusqu'à la cinquième position en 24 tours.

Le lendemain, écopant d'une pénalité pour changement d'un élément moteur, il s'est retrouvé cette fois partant depuis la 10e position sur la grille. Il est tout de même rapidement remonté et s'est vite retrouvé en lutte pour la victoire face à son rival pour le titre, Max Verstappen. Le duel avec ce dernier a fini par tourner à l'avantage de Hamilton, à une douzaine de tours du but.

Dès les EL1, la Mercedes #44 a donc été équipée d'un moteur à combustion interne neuf, qui a semblé procurer un avantage de vitesse, ce qui est logique pour un élément peu usé. Aussi, au fil des différentes étapes du Grand Prix, d'aucun ont insisté sur ce paramètre, ainsi que sur la possibilité d'un aileron arrière trop flexible, à l'image du clan Red Bull, pour tenter d'expliquer la différence de rythme, même avec une monoplace comme la RB16B.

Cependant, pour d'autres, comme Charles Leclerc, l'explication du niveau affiché par Hamilton n'est pas à rechercher uniquement du côté de la W12. "Bien sûr, Mercedes et Red Bull ont une voiture forte en ce moment, mais ce que Lewis a montré ce week-end, je pense que ça va au-delà de ce qu'une voiture peut donner", a déclaré Leclerc.

"Il a réalisé une performance vraiment impressionnante. Alors oui, il faut lui rendre justice. Gagner après tout ce qui lui est arrivé ce week-end est un superbe accomplissement. Je pense que cela doit être vu en-dehors de la performance de la voiture. Je pense qu'il a juste fait un excellent travail."

Une position partagée par Carlos Sainz, son équipier chez Ferrari, qui ne voit pas d'opposition entre une excellente voiture et un excellent pilote. "Ouais, je continue à voir ces débats sur les réseaux sociaux et partout. Et je continue à me demander pourquoi ça ne peut pas être les deux. Je pense que c'était la combinaison d'un grand pilote, d'un grand talent qui, ce week-end, a été inspiré et d'une voiture qui, ce week-end, était très dominante, comme la Mercedes ; nous l'avons vu dès les EL1."

"Je me demande pourquoi ça ne peut pas être à la fois le pilote et la voiture. Et je leur donnerais une note parfaite de 10 à tous les deux. Vous savez, une chose ne vient pas sans l'autre et l'autre ne vient pas sans l'une. Ce qu'ils ont fait [à Interlagos] était juste une performance incroyable, donc je félicite à la fois Lewis et Mercedes."

Quant à Pierre Gasly, interrogé à l'issue de la course de dimanche dernier par Canal+, il avait lancé au sujet de Hamilton : "C'est... pour moi c'est impressionnant. Après ça ne me surprend pas. Je sais qu'il est à un niveau, avec son expérience, ce n'est pas pour rien qu'il est sept fois Champion du monde et il l'a prouvé encore aujourd'hui. Je ne pense pas que sa voiture soit beaucoup mieux que les Red Bull. Mais ce qu'il a fait... Partir dernier hier, remonter, dixième aujourd'hui et gagner la course, c'est assez hallucinant et grand bravo à lui. Je pense que pour le championnat ça va être assez chaud jusqu'à Abu Dhabi."