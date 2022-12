Leclerc "pas trop satisfait" de sa deuxième place au championnat

Charger le lecteur audio

Jamais Charles Leclerc n'avait été en mesure de se battre pour le titre mondial avant le coup d'envoi de la saison 2022, ses Ferrari n'ayant pas été assez performantes pour concurrencer les Mercedes et les Red Bull. Toutefois, le changement de règles a non seulement permis au Monégasque de goûter de nouveau à la victoire mais aussi d'enfiler le costume de prétendant au titre, avec deux succès lors des trois premiers Grands Prix de 2022.

La suite de l'année a été moins rose pour Leclerc et Ferrari, une série de désillusions dans le garage rouge ayant entraîné une remontée de Max Verstappen, qui a ensuite creusé l'écart. Les rêves de titre de Leclerc ont finalement pris fin à la rentrée des classes, et il a fallu que le Monégasque cravache pour contenir Sergio Pérez, au volant de la seconde Red Bull, et conserver sa deuxième place au championnat, ce qu'il est parvenu à faire pour trois points seulement.

Interrogé sur sa saison à l'occasion de la cérémonie de remise de prix de la FIA, vendredi dernier, Leclerc a indiqué que le fait de s'être intercalé entre les deux pilotes de la RB18 au classement général ne suffisait pas à le combler.

"Pour être honnête, [je ne suis] pas trop satisfait", a-t-il affirmé. "Je pense que ça a été une bonne saison, surtout en prenant en considération 2020 et 2021, qui ont été deux années très difficiles pour l'équipe. Il n'était pas acquis que nous ferions un tel pas en avant et que nous finirions deuxième du championnat pilotes et deuxième du championnat constructeurs. [...] Mais, évidemment, en regardant de plus près la saison, le milieu [d'année] a été très frustrant. Nous n'avons pas vraiment mis tout bout à bout le dimanche et ça, c'était frustrant. J'ai donc des sentiments mitigés sur cette saison."

Si Leclerc a connu le meilleur avec ses trois victoires et ses nombreuses pole positions, il a aussi dû affronter le pire avec trois abandons alors qu'il occupait la première place, en Espagne, en Azerbaïdjan et en France. L'abandon au Paul Ricard semble être celui qui a le plus atteint le pilote Ferrari, puisque son tête-à-queue éliminatoire a été suivi d'un énorme cri de colère à la radio. Mais selon lui, cette frustration n'est pas venue perturber sa campagne, puisqu'il a précisé que "dans le feu de l'action, les courses [s'enchaînaient] assez rapidement, donc ça [allait]". Il a ajouté : "C'est seulement à la fin de la saison, quand on regarde en arrière, qu'on ressent un peu plus [la frustration]. Mais pendant la saison, ce n'était pas si difficile."