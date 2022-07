Leclerc : "Si je reste à ce niveau, je ne mérite pas le titre"

Charger le lecteur audio

De retour sur la plus haute marche du podium lors du Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc pensait sans doute avoir mis un terme à une terrible série noire. Le pilote Ferrari a malheureusement replongé dans le cauchemar dimanche sur le Circuit Paul Ricard. Il s'était pourtant élancé depuis la pole position et menait le Grand Prix de France. Et alors que Max Verstappen venait d'observer son premier arrêt au stand en tentant l'undercut, tout a basculé.

Charles Leclerc a vu l'arrière de sa F1-75 se dérober dans le double droite du Beausset. Pris au piège, il n'a pu éviter un gros contact avec les protections, provoquant un inéluctable abandon. S'en est suivi une communication radio donnant le sentiment d'incriminer la pédale d'accélérateur, conclue par un cri de rage à la hauteur d'une terrible désillusion. Cette même pédale d'accélérateur qui avait fait craindre le pire à la Scuderia au Red Bull Ring... Cependant, une fois devant les micros, Charles Leclerc a endossé la responsabilité de cette sortie de piste.

"Il faut que je regarde les données, mais rien de spécial", rumine-t-il au micro de Canal+. "J'ai juste... une erreur. Je vais regarder les données pour être sûr. C'est un peu bizarre la façon dont je la perds."

"On fera les comptes en fin de saison, mais bon c'est sûr que s'il nous manque 25 ou 30 points [en fin de saison], avec l'erreur d'Imola aussi, en tout, je sais d'où ça viendra, donc je ne pourrai en vouloir qu'à moi-même. On verra à la fin du championnat, mais si je reste à ce niveau-là c'est sûr que je ne mérite pas de gagner ce championnat. Le niveau est très haut mais bon, deux erreurs, entre Imola et ici, ça fait mal. Il faut quand même qu'on analyse ce qui s'est passé avec la voiture, parce qu'en fait je n'arrivais pas à mettre la marche arrière. Mais bon, ce sont des détails, il ne faut pas mettre une voiture dans le mur avant ça."

Avec cet abandon, c'est la troisième fois cette saison que Charles Leclerc n'inscrit pas le moindre point au terme d'un Grand Prix.

