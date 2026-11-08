Formule 1 GP de São Paulo

Troisième sur la grille, Lawson regrette une erreur qui lui coûte la première ligne

Le pilote Racing Bulls s'est qualifié cinquième à São Paulo et s'élancera finalement troisième grâce aux pénalités infligées à d'autres pilotes. Il reste toutefois mécontent de son résultat.

Oleg Karpov

Publié: 8 nov. 2026, 08:07

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Liam Lawson estime qu'il avait le rythme nécessaire pour décrocher une place en première ligne à São Paulo, mais regrette d'avoir commis "une erreur" en qualifications, qui l'obligera à s'élancer depuis la troisième position.

Le Néo-Zélandais s'est illustré lors des qualifications disputées sous la pluie, en accédant une nouvelle fois à la Q3, avant de se battre pour les premières places avec les pilotes des top teams. Lors de la dernière partie de la séance, il a été l'un des premiers à prendre la piste, juste derrière Fernando Alonso, et a signé l'un des meilleurs chronos en début de session.

Alors que la pluie devait s'intensifier en fin de séance, il était important pour les pilotes d'enchaîner rapidement les tours. La première tentative de Lawson lui a finalement permis de décrocher la troisième place sur la grille. Il estime toutefois qu'il aurait pu faire mieux, et potentiellement devancer Kimi Antonelli, troisième des qualifications, s'il avait laissé davantage d'espace avec Alonso lors de son tour de sortie des stands.

"En tant que pilote, on veut tirer le maximum de chaque situation, et j'ai le sentiment que nous n'y sommes pas tout à fait parvenus aujourd'hui", a-t-il déclaré à Sky Sports après la séance. "Nous sommes dans une très bonne position à la sortie des stands."

"Évidemment, nous avons eu de la chance avec la voie des stands, puisque nous sommes sortis avant les top teams. Je suis donc parti en piste, mais j'ai trop rattrapé Fernando lors de mon premier tour et j'ai dû renoncer au deuxième. Je n'ai donc pas vraiment pu en tirer le maximum."

Liam Lawson (Racing Bulls)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lawson a terminé à 0"226 d'Antonelli au classement final. Devancer le nouveau champion du monde aurait suffi au Néo-Zélandais pour décrocher une place en première ligne, puisque George Russell, deuxième des qualifications, avait déjà écopé d'une pénalité moteur plus tôt dans le week-end.

Interrogé sur la possibilité de se qualifier en première ligne, Lawson a répondu : "En tant que pilote, je vais évidemment répondre que oui, mais on ne sait jamais. Et la pluie s'intensifiait. Au moment où j'ai terminé mon tour... On ne sait jamais. Je ne sais pas à quel moment les autres ont réalisé leurs tours. Mais oui, compte tenu du fait que nous n'avons eu qu'une seule tentative, je pense que nous avons fait du bon travail."

Malgré son cinquième temps en qualifications, le pilote Racing Bulls gagnera tout de même deux positions sur la grille grâce aux pénalités de Russell et Charles Leclerc.

"C'est tout de même une bonne position de départ", a-t-il expliqué à la presse. "Évidemment, je ne refuse jamais les places gratuites, mais en tant que pilote, on veut aussi tirer le maximum de chaque situation. Je pense que la course sera difficile dans tous les cas ici. Il est peu probable que les conditions soient complètement sèches. Mais je pense que nous avons une voiture rapide quelles que soient les conditions."

Le Néo-Zélandais, qui continue d'impressionner cette saison, ne dispose toujours pas de contrat avec l'écurie de Faenza pour la saison prochaine.

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