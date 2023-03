Marko clarifie : "Ce n'est pas une accusation" contre Aston Martin

Charger le lecteur audio

Quelques jours après une remarque qui n'est pas passée inaperçue – et également entendue dans la bouche de Sergio Pérez –, Helmut Marko a clarifié la situation : en faisant remarquer qu'"il y avait trois Red Bull sur le podium" à l'issue du Grand Prix de Bahreïn, le consultant spécial de l'écurie autrichienne n'avait aucune intention d'être accusateur.

Le fait que l'Aston Martin AMR23 présente des similitudes visuelles évidentes avec la Red Bull RB18 de l'an passé a fait l'objet de nombreux commentaires dans le paddock de Sakhir, et après le doublé signé par Max Verstappen et Sergio Pérez devant l'étonnant Fernando Alonso, la direction de Milton Keynes a surfé sur cette tendance dans sa communication.

Il faut en premier lieu rappeler que Dan Fallows a été nommé directeur technique d'Aston Martin en avril 2022 après avoir œuvré de longues années comme designer chez Red Bull Racing. Mais pas seulement : "Après tout, il n'y a pas que Fallows qui est parti chez Aston Martin, mais aussi quelques autres employés", a rappelé Helmut Marko au micro de Sky Sports. "Ils ont évidemment une bonne mémoire", a-t-il ajouté dans un sourire, avant de lancer cette pique supplémentaire des "trois Red Bull sur le podium, dont une avec un moteur différent" en fin de week-end.

Derrière cette insistance à souligner l'inspiration puisée par Aston Martin chez Red Bull, et avec en mémoire l'affaire de la "Mercedes Rose" qui avait fait polémique en 2020 dans l'écurie de Silverstone, alors baptisée Racing Point, il n'en fallait pas beaucoup plus pour créer un climat susceptible de tourner à la suspicion. Ce qui mène aujourd'hui Helmut Marko à dissiper toute incompréhension en la matière.

Nos confrères de la rédaction allemande de Formel1.de lui ont spécifiquement demandé si tel était le sens caché de ses remarques. "Non, pas du tout", a clarifié Helmut Marko. "Et ce n'est pas non plus une accusation. Ce ne sont que des plaisanteries. Si vous observez la grille, l'Aston Martin est la monoplace qui ressemble le plus à la Red Bull."

Dans la foulée du Grand Prix de Bahreïn, le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a lui aussi tenu un discours proche de celui d'Helmut Marko. "Je pense que cela montre à toutes les équipes que c'est possible", a-t-il expliqué dans des propos à retrouver ici en intégralité. "Ils ont manifestement fait du bon travail pendant l'hiver. On dit que l'imitation est la plus belle forme de flatterie, et c'est bon de voir l'ancienne voiture être aussi performante !"