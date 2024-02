Red Bull en grande confiance avec une RB20 "très, très impressionnante"

La saison 2023 a été un cavalier seul de Red Bull et Max Verstappen, avec de nombreux records à la clé. La question sur toutes les lèvres à quelques jours d'entamer la campagne 2024 est évidemment de savoir si l'écurie autrichienne sera réellement concurrencée dans le cadre d'une réglementation technique stable. Et avant d'avoir la réponse sur la piste, il faut en passer par les essais hivernaux.

Au terme de cette première journée, le roulage sans accroc de Verstappen au volant de la toute nouvelle RB20 (142 tours), débouchant sur un meilleur temps avec plus d'une seconde d'avance sur la concurrence, donne l'impression que les choses ont démarré du très bon pied. Interviewé par un petit group de médias, dont Motorsport.com, Helmut Marko, consultant Red Bull, n'a pas cherché à masquer la grande confiance que cette première journée de roulage a suscité chez ses troupes.

Quelles sont vos premières impressions ?

C'est très, très, très impressionnant, nous avons fait 142 tours, plus ou moins sans problème. Le concept fonctionne – c'était le principal objectif – et la voiture réagit [aux changements]. Et puis nous la développons. Oui, ça se présente bien.

La concurrence semble un peu surprise par votre changement de concept...

Comment dire ? Leurs voitures ressemblent toutes à notre F1 de l'année dernière.

Débuts rêvées pour le nouveau concept de la RB20 à Bahreïn.

Vous avez dit que la voiture fonctionnait ? Aviez-vous des doutes avant les essais ? Parce que le concept a beaucoup changé.

Il y a toujours un risque. Et si vous regardez Mercedes, ils ont eu des problèmes. Notre voiture a fonctionné dès le premier tour. Nous sommes donc très fiers. La fiabilité est également incroyable. Et de ce que j'ai vu, je dirais que du point de vue de la performance pneumatique, encore une fois, Ferrari a plus de problèmes que nous. La McLaren semble également être un peu plus nerveuse. Mercedes, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils sont certainement plus rapides que ce qu'ils ont montré. Mais nous pouvons être confiants.

Max a passé toute la journée dans la voiture, quels ont été ses premiers commentaires ?

[Il a été] positif, positif et, quels que soient les changements [de réglages] que nous avons faits et ce que nous avons essayé, la voiture réagissait. Et il s'agissait plus ou moins de peaufiner les choses désormais.

Il souriait beaucoup...

Nous avons tous beaucoup souri.

VCARB semble avoir pris un bon départ ?

Oui, nous sommes surpris. En toute honnêteté, McLaren et Ferrari ne sont pas sortis [pour des tours qualifs] en fin de journée lorsque la température a chuté de façon spectaculaire. Ils seraient donc plus loin, mais il semble tout de même qu'ils soient dans le top 10.

VCARB a dépassé les attentes du clan Red Bull.

Dans l'ensemble, c'est mieux que prévu pour les deux équipes Red Bull. Est-ce la principale conclusion ?

Je dirais que Visa Cash App a obtenu de meilleurs résultats que prévu. Mais nous étions sûrs que si le concept [de la RB20] fonctionnait, nous serions très compétitifs.

Attendiez-vous plus de Mercedes, de Ferrari, une approche plus agressive peut-être ?

Encore une fois, ils n'ont pas mis de pneus neufs quand la température a baissé. Et Mercedes était évidemment sur un programme complètement différent.

En termes de design de voiture, vous attendiez plus d'eux ?

Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que nous avons fait.

Verrons-nous une nouvelle copie de la Red Bull dans le courant de l'année ?

Il faut du temps pour réaliser un tel concept...

Avec Ronald Vording et Adam Cooper