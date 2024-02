Mercedes ne recherche pas la performance à Bahreïn, selon Russell

Difficile, même au terme d'une première journée d'essais hivernaux, d'échapper aux impressions laissées par certaines écuries. Le futur dira si elles sont erronées ou pas, mais il est certain que Mercedes n'a pas déchaîné les passions sur la piste ce mercredi à Bahreïn, George Russell signant le 12e temps d'une journée bouclée avec 121 tours au compteur.

Au sortir du cockpit, le Britannique n'a lui-même pas adopté une communication très expansive, à l'image d'un programme volontairement discret, même s'il a tenu à mettre en avant les fondations solides sur lesquels la saison démarre : "C'était super de vraiment piloter la W15 pour la première fois aujourd'hui. Dès les premiers tours de roues, nous avons eu l'impression de disposer d'une bonne base de départ."

"Nous avons fait beaucoup de tours et nous avons beaucoup de données à analyser ce soir. Nous avons terminé la journée dans une situation raisonnablement bonne, et nous pourrons construire dessus au cours des deux prochains jours. Nous allons nous concentrer sur la maximisation du kilométrage pour l'apprentissage plutôt que sur la recherche du meilleur réglage possible pour la voiture."

Une manière de prévenir que l'on ne cherchera toujours pas réellement la performance chez Mercedes lors des deux journées restantes ? En tout cas, Russell insiste : la Mercedes 2024 donne de meilleures sensations que celle de 2023. "Dans l'ensemble, la W15 est plus agréable à piloter que la voiture de l'année dernière", a-t-il ajouté, avant de tempérer. "Nous savons que ce n'est pas la sensation qui compte, mais la vitesse."

"Néanmoins, aujourd'hui, il s'agissait d'apprendre et non de rechercher la performance. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes lors de ces essais, et ce n'est que la semaine prochaine que nous verrons où nous nous situons par rapport aux autres. Cette première journée a été positive et j'ai hâte d'être de retour dans la voiture vendredi."

En effet, après avoir réalisé l'ensemble du roulage de ce mercredi, Russell va laisser sa place ce jeudi à Lewis Hamilton qui disposera également de la journée entière. Pour le dernier jour, vendredi, le septuple Champion du monde roulera en matinée alors que son compatriote clôturera ces tests dans l'après-midi.