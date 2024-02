Selon Ricciardo, VCARB n'est pas encore "à l'avant du milieu de grille"

La première journée de roulage des essais de pré-saison F1 2024 nous a permis d'avoir un premier aperçu de la nouvelle hiérarchie du championnat, après une longue pause hivernale. Sur le circuit de Bahreïn, Max Verstappen et Red Bull ont à nouveau été la référence, devançant McLaren et Ferrari, tandis que la lutte en milieu de classement continue d'être serrée.

Un peu plus d'une seconde sépare le sixième homme, Lance Stroll (Aston Martin), du douzième, George Russell (Mercedes). Mais devant ce groupe compact, on trouve la VCARB de Daniel Ricciardo. Le pilote australien a pris la quatrième place du classement, avec deux dixièmes d'avance sur Pierre Gasly et quatre sur Stroll.

Peut-on donc raisonnablement placer VCARB dans la lutte pour les places d'honneur et le statut de quatrième force du plateau ? Ricciardo ne s'emballe pas : pour lui, il reste encore du travail à accomplir.

"En début de saison, nous devons être un peu prudents au niveau de… L'objectif au fur et à mesure que la saison avance est [d'être à] l'avant du milieu de grille. Mais je dirais que nous sommes probablement plus en milieu de grille actuellement, je ne suis pas encore sûr pour l'avant. Mais c'est certainement notre objectif", a-t-il expliqué.

"Je sais que certaines personnes sont très enthousiastes à notre sujet en ce début de saison mais je veux être un peu prudent parce que nous avons une bonne voiture, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire […] et nous pensons qu'il y a encore des choses à trouver."

Ricciardo demeure satisfait des performances de sa machine, qui est une évolution directe de la version finale de l'AlphaTauri AT04 de 2023. Reste désormais à poursuivre le travail pour atteindre les objectifs fixés par la structure.

"[C'est] plutôt bien par rapport à la situation dans laquelle nous nous voyons. À long terme, l'objectif est de se battre à l'avant du milieu de grille. Je ne suis pas sûr que nous commencions la saison à cette place", a-t-il d'abord rappelé.

"À Abu Dhabi [fin 2023], avec quelques mises à jour, la voiture était plutôt bonne. Nous avons fait quelques changements supplémentaires, évidemment, pour le début de la saison. Je pense donc qu'il y a des points positifs mais il est clair que nous avons encore du temps à gagner. Je sais que ce n'est que le premier jour mais il y a encore des voitures qui sont plus rapides que nous, pas seulement la Red Bull, je pense qu'il y en a quelques autres. Il y a donc encore des choses à trouver mais les sensations générales et l'équilibre sont bons."