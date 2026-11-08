Formule 1 GP de São Paulo

L'aileron avant 2027 de McLaren rend sa F1 plus prévisible

À Interlagos, McLaren a introduit sur sa MCL40 un concept d'aileron avant destiné à être utilisé dès le début de la saison prochaine. Une évolution qui facilite déjà le pilotage de sa monoplace actuelle.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publié: 8 nov. 2026, 12:39

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, estime que ce concept d'aileron avant aux spécifications 2027, introduit sur la MCL40 lors du Grand Prix de São Paulo, a amélioré la facilité de pilotage et rendu la monoplace plus prévisible.

L'écurie de Woking a apporté un package d'évolutions à Interlagos, comprenant non seulement cet aileron avant, mais aussi un aileron arrière, un beam wing et de nouveaux éléments aérodynamiques sur le fond plat. Ces nouveautés interviennent alors que McLaren a perdu du terrain face à Mercedes, Ferrari et Red Bull au cours des derniers mois.

Lando Norris a décroché la pole position sur l'Autodromo José Carlos Pace, tandis que son coéquipier Oscar Piastri a dû se contenter de la 12e place. Toutefois, les fortes pluies n'ont pas permis de mesurer pleinement l'impact des évolutions. Les séances d'essais libres s'étaient en revanche déroulées sur une piste sèche, offrant davantage de possibilités d'évaluer le comportement des nouvelles pièces.

"En temps normal, les évolutions que nous apportons en piste n'ont pas d'effet sur la facilité de pilotage de la voiture : elles visent simplement à augmenter l'appui aérodynamique", explique Andrea Stella. "Mais dans ce cas précis, notamment avec l'aileron avant, nous cherchions aussi à commencer à résoudre un problème : rendre la voiture plus facile à piloter, et pas seulement lui faire générer davantage d'appui."

"Nous sommes relativement satisfaits du comportement de cet aileron, qui correspond à nos attentes. D'après les retours des pilotes et les données que nous recueillons, nous constatons qu'il semble avoir légèrement facilité le pilotage."

Oscar Piastri (McLaren)

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

"Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir entre une voiture un peu plus facile à piloter et une monoplace véritablement facile à exploiter. C'est précisément ce sur quoi nous travaillons pour la voiture de l'année prochaine. Il est encourageant de constater que les évolutions que nous apportons, qui préfigurent ce que sera la voiture de l'an prochain, ont fonctionné comme prévu."

D'autres évolutions sont attendues lors du prochain Grand Prix, dans deux semaines.

"Nous aurons de nouvelles pièces à Las Vegas", a annoncé Stella. "Tous les éléments doivent fonctionner en interaction les uns avec les autres. Les pièces supplémentaires que nous apporterons à Las Vegas seront évidemment adaptées aux flux aérodynamiques générés par l'aileron avant. Mais en matière d'amélioration de la facilité de pilotage et de la prévisibilité de la voiture, l'aileron avant était l'élément principal."

"Nous allons ajouter un peu d'efficacité aérodynamique, mais je ne m'attends pas à un changement significatif du comportement de la voiture. Pour obtenir cela, nous devons davantage nous concentrer sur l'année prochaine."

Concernant la course de dimanche à São Paulo, Stella ne sait pas si Norris, parti en pole position, sera en mesure de conserver son avantage. L'Italien a qualifié son pilote de "rainmaster" après sa performance en qualifications, mais a reconnu que Russell était probablement intrinsèquement plus rapide en Q3. Des conditions sèches ne joueraient donc pas en faveur de McLaren.

"Si la piste était sèche, au vu des essais libres, Mercedes semblait avoir une longueur d'avance. [Kimi] Antonelli était très rapide en essais libres. C'est plus difficile à dire pour Russell, car il a commencé son relais très rapidement avant de perdre en performance. Mais malgré les progrès que nous avons réalisés sur la voiture, nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer que nous abordons la course avec le meilleur rythme."

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