McLaren F1 s'attend à un retour en force de Mercedes en 2024

Après un début de saison très difficile et 17 points inscrits sur les huit premiers Grands Prix, McLaren a réalisé un spectaculaire retournement de situation à partir du GP d'Autriche. Armées d'évolutions toujours plus efficaces, les troupes de Woking se sont régulièrement installées à la position de seconde force derrière Red Bull, empochant 155 points entre Spielberg et Suzuka.

Dans ce contexte, et alors qu'Andrea Stella, son directeur, a récemment affirmé que la structure n'avait pas accompli la moitié de ce qu'elle envisageait sur le plan aérodynamique, d'aucuns voient McLaren poursuivre sur sa lancée l'année prochaine, aidé en cela par la mise en service de sa toute nouvelle soufflerie.

Toutefois, son directeur se veut prudent : les progrès du deuxième tiers de la saison 2023 ne garantissent pas d'encore meilleurs résultats en 2024. Pour Stella, en effet, outre Red Bull, Mercedes a notamment le potentiel pour rebondir après deux saisons loin des attentes et avec une W15 qui devrait s'inscrire dans une philosophie de design très différente.

Interrogé sur les perspectives de McLaren pour 2024, Stella a déclaré : "Pour le moment, nous sommes encouragés par le développement que nous voyons sur la voiture de l'année prochaine. Mais, en même temps, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde parce qu'à l'heure actuelle, certains concepts commencent à être assez clairs dans le paddock."

"Nous ne savons pas si nous développons plus rapidement que les autres équipes. Et surtout, nous ne savons pas si notre développement est plus rapide que celui de Red Bull."

McLaren après le double podium de Suzuka pour Lando Norris et Oscar Piastri.

"Et n'oublions pas Mercedes, je pense qu'ils ont réalisé ce sur quoi ils devaient travailler. Et je pense qu'ils vont revenir en force. Il n'y a pas d'éléments factuels à ce stade pour dire que la hiérarchie actuelle est celle que nous verrons l'année prochaine. Les choses peuvent évoluer."

Concernant son écurie, Stella assure que malgré des progrès meilleurs qu'espérés, la manière de les atteindre l'intéresse plus que le résultat final. "Je me concentre sur le processus. Vous pouvez avoir des objectifs, et vous pouvez dire 'voici mes deux ou trois jalons du point de vue des résultats'."

"Mais en réalité, vous ne travaillez pas en fonction de ces objectifs. Vous travaillez simplement au rythme le plus rapide et le plus raisonnable qui puisse être maintenu en matière de développement. Ensuite, on regarde où l'on en est."

"Si vous allez plus vite, vous risquez de brûler les étapes, de prendre des raccourcis et de vous retrouver à apporter des choses en piste qui ne fonctionnent pas parce que vous n'avez pas été assez méthodique. C'est ainsi que nous travaillons."

"Quand on regarde la saison, si l'on veut vraiment la comparer à nos meilleures prévisions, je pense que nous sommes légèrement en avance par rapport à ce que nous aurions pu espérer, même dans les prévisions les plus optimistes."

Avec Jonathan Noble