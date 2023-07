McLaren adopte un DRS à la Red Bull en Belgique

Red Bull bénéficie d'un large avantage en termes de vitesse de pointe lors des séances qualificatives de cette saison. Max Verstappen et Sergio Pérez ont pu gagner jusqu'à 8 km/h en ouvrant leur DRS dans les grandes lignes droites. Les ingénieurs ont indiqué à Motorsport.com qu'ils soupçonnaient que cette efficacité provenait de la traînée produite par l'aileron arrière et le beam wing de la RB19, avec un aileron arrière plus large produisant un plus grand avantage pour le DRS.

Red Bull compense cette plus grande surface de résistance à l'air en déployant un beam wing à bien faible traînée – parfois avec un seul élément sur les circuits qui ne requièrent pas un appui maximal – afin de maintenir l'efficience en ligne droite malgré l'aileron arrière plus large.

McLaren semble s'efforcer de reproduire ce phénomène avec les modifications apportées à sa MCL60 pour Spa. Bien qu'elle s'appuie toujours sur un aileron à double élément, une nouvelle géométrie permettra de réduire la charge aérodynamique et la résistance à l'air. En outre, l'équipe a conçu une lame arrière différente pour réduire davantage la charge de l'aileron principal et a introduit deux garnitures distinctes sur le bord de fuite de l'aileron arrière pour contribuer à réduire davantage la traînée et la charge.

Le reste de la grille – mis à part les améliorations plus radicales de Mercedes et ses pontons modifiés – a mis l'accent sur l'introduction de nouveaux ailerons pour mieux s'adapter à la vitesse de Spa. Alpine a travaillé pour apporter un tout nouveau plancher en même temps que son aileron. Les nouveaux éléments du plancher et le nouveau diffuseur devraient permettre d'améliorer la charge aéro.

L'arrière de la McLaren MCL60 Photo de: Matt Kew L'arrière de l'Alpine A523 Photo de: Matt Kew

De son côté, Aston Martin a modifié le rebord du plancher de son AMR23 ; la nouvelle forme vise à améliorer l'écoulement de l'air et la façon dont il interagit avec le reste du plancher. Alfa Romeo a réduit la taille de son aileron arrière et de son beam wing – en passant à un seul élément inférieur – et a repensé les flaps de l'aileron avant afin d'améliorer ses performances en ligne droite.

L'équipe sœur de Red Bull, AlphaTauri, a modifié la taille des extrémités de son aileron arrière en agrandissant les découpes. Cela permet "d'augmenter efficacement la charge localisée sur l'ensemble de l'aileron".

Enfin, Williams, qui annoncera sous peu la signature de Pat Fry, en provenance d'Alpine, en tant que Chief Technical Officer, a développé le train arrière pour répondre aux exigences du circuit belge. De nouveaux appendices sur les écopes de frein arrière interagiront avec l'aileron arrière pour optimiser l'appui et la traînée de la voiture. L'élément situé le plus à l'arrière sur l'aileron avant peut pour sa part être réduit afin de réduire la charge aéro.

