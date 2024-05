McLaren estime que Magnussen devrait être suspendu

La tactique adoptée par Kevin Magnussen et l'écurie Haas en course sprint au Grand Prix de Miami risque de diviser l'opinion. Comme il l'avait déjà fait à Djeddah, le pilote danois a opposé une résistance acharnée, cette fois face à Lewis Hamilton, quitte à écoper volontairement de pénalités, le tout dans le but de laisser s'échapper devant lui son coéquipier Nico Hülkenberg.

S'il a été pénalisé à quatre reprises au total (soit 35 secondes et trois points de pénalité sur sa licence), il a réussi, dans son entreprise, à protéger l'Allemand, qui a inscrit les points de la septième place. Les commissaires ont ensuite ouvert une enquête mais n'ont pris aucune sanction supplémentaire, estimant que l'attitude en piste de Kevin Magnussen ne relevait pas d'un "comportement antisportif".

Un jugement qu'est très loin de partager Andrea Stella, le directeur de McLaren demandant à ce que les agissements de la sorte soient désormais très lourdement punis.

"Nous sommes face à un cas de comportement intentionnel visant à causer du tort à un autre concurrent, et ce comportement dure au cours de la même course, et se répète au cours de la même saison", observe-t-il. "Comment les pénalités peuvent-elles être cumulables ? Elles devraient être exponentielles. Ça ne devrait pas être 5+5+5=15. Ça devrait peut-être être synonyme de passer un week-end à la maison pour réfléchir à l'esprit sportif avant de revenir..."

"C'est tout à fait inacceptable. Ça n'a aucun sens du point de vue de l'esprit sportif et il faut y remédier immédiatement. Si l'on est hors des points, prendre 20 secondes ou autre ne fait aucune différence. Mais pour le concurrent qui a été lésé, il est mis hors course de manière délibérée, durable et répétée."

Les commissaires du Grand Prix de Miami ont justement soulevé la nécessité d'ouvrir la discussion autour de la notion de récidive, ce qui pourrait leur donner la possibilité d'aggraver une pénalité dans le cas d'infractions répétées.

"Je suis certain que la FIA examinera la question et présentera une proposition sensée que le Comité sportif consultatif évaluera", avance Andrea Stella. "J'espère que ces propositions deviendront bientôt des règles ou des lignes directrices que les commissaires pourront appliquer."

Une des solutions évoquées serait de voir la direction de course en capacité de demander à un pilote de céder sa position, ce qui s'est déjà vu, sans quoi il serait menacé d'une pénalité de passage par les stands. Ce procédé n'a toutefois pas les faveurs des instances selon Lando Norris : "C'est ce que nous avons demandé, mais ils ne veulent pas le faire. Ils disent que c'est à nous de décider."