Mercedes "a fait beaucoup de découvertes" en trois jours

Les trois journées d'essais ont pris des allures de montagnes russes pour Mercedes, si l'on se fie à ce que l'on a pu voir mais également à la teneur des propos tenus chaque soir au sein de l'écurie. Jeudi, le premier roulage a été perçu positivement, notamment par les deux pilotes, avec une monoplace visiblement débarrassée du marsouinage qui posait tant de problèmes l'an passé. Seulement la journée de vendredi a été bien moins positive, les ingénieurs de Brackley s'interrogeant devant un grand nombre de difficultés autour de l'équilibre de la W14. Un équilibre redevenu meilleur samedi, dernier jour de test, et qui a permis de conclure les préparatifs sur une note plus positive.

"Une bonne partie du travail a été faite pendant la nuit [de vendredi à samedi] pour affiner la spécification de la voiture et retrouver la bonne direction pour le setup", confirme Andrew Shovlin, directeur des opérations pites. "On semble avoir progressé : les deux pilotes ont senti que la voiture était dans une bien meilleure situation dans les différentes conditions rencontrées, et l'équilibre est plus proche de ce qu'ils veulent sur un tour et sur les longs relais."

"Il est clair que l'on a encore du travail à faire quant au rythme de la voiture, mais [la journée de samedi] nous a apporté une vision bien plus cohérente de ce sur quoi on doit concentrer nos efforts. On va utiliser le temps qui nous reste avant le week-end prochain pour passer en revue les données que l'on a collectées, et le but est de trouver un peu plus de performance sur un tour."

Au volant de la W14 samedi matin, George Russell a trouvé que sa monoplace avait un comportement en progrès tout au long des 83 tours bouclés. "On a connu une journée beaucoup plus positive", a-t-il assuré. "On a fait un pas en avant et progressé face aux problèmes rencontrés la veille. Je crois que l'on a amélioré la voiture au fil des essais et placé la W14 dans une bien meilleure fenêtre. Il y a encore énormément de travail à faire mais on est en meilleure forme pour la semaine prochaine, et il en reste à venir."

Lewis Hamilton a conclu le programme de Mercedes en se chargeant du roulage de samedi après-midi, lors duquel il a parcouru 63 tours et signé le deuxième chrono lorsqu'il a chaussé les pneus C5, à trois dixièmes de la référence établie par Sergio Pérez et Red Bull.

"On a fait beaucoup de découvertes et toute l'équipe a abordé ça avec la même mentalité, le même travail acharné, sans faire preuve de suffisance et en restant concentré", insiste le septuple Champion du monde. "On n'est pas encore là où l'on veut être, mais c'est une bonne base pour commencer. On ne sait pas où on se situera la semaine prochaine mais on va rester optimistes et continuer à redoubler d'efforts au maximum."

