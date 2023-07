Mercedes explique ses choix stratégiques à Silverstone

Lors de la course du Grand Prix de Grande-Bretagne, Mercedes a choisi d'adopter deux stratégies de départ différentes pour ses pilotes. Positionnés respectivement aux sixième et septième places sur la grille, George Russell est parti en pneus tendres et Lewis Hamilton en mediums.

Cela a offert au plus jeune des deux Britanniques un meilleur pneu de départ et l'opportunité de devancer Carlos Sainz dès l'envol avant de mettre la pression sur Charles Leclerc. Pour le septuple Champion du monde, le départ n'a au contraire pas été excellent même s'il a sauvé les meubles en retrouvant sa position de départ rapidement.

Revenant sur ces choix stratégiques initiaux, James Allison, le directeur technique de Mercedes, a expliqué dans la vidéo de débriefing de son écurie que le raisonnement initial s'appuyait sur les données récoltées lors des séances d'essais, qui révélaient une performance similaire pour les trois composés à disposition.

"Pourquoi avons-nous choisi de diviser la stratégie ? Nous avons constaté plusieurs choses dès le début du week-end. Tous les pneus, une fois qu'ils ont atteint la bonne température, sont assez similaires en termes de performances. Le pneu tendre était meilleur au début, mais avait un peu de mal vers la fin du relais, et le pneu dur c'était l'inverse, avec un peu de chauffe, et puis le medium était entre les deux. Mais tous ces pneus étaient assez semblables les uns aux autres."

Le choix a alors été fait volontairement de ne pas donner aux deux pilotes la même stratégie initiale, afin de ne pas mettre ses œufs dans le même panier sur la distance de course mais également d'éviter une confrontation directe (et ses risques) dans le premier relais.

Lewis Hamilton et George Russell n'avaient pas les mêmes pneus au départ à Silverstone.

"Nous nous sommes dit que si nous pouvions diviser notre stratégie et donner le pneu tendre à l'un de nos pilotes et le pneu medium à l'autre, cela augmenterait nos chances d'obtenir un bon résultat. Nous avions constaté que notre voiture était plutôt bonne avec le pneu tendre lors de nos longs runs du vendredi. Nous avons pensé que George étant devant Lewis sur la grille de départ, l'équiper de pneus tendres lui donnerait la meilleure chance de dépasser quelqu'un au départ. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. George a réussi à dépasser l'une des Ferrari. Nous avons enregistré un bon résultat [sur ce plan] et c'est ce que nous espérions de ce choix."

"Cela n'aurait pas eu de sens pour Lewis d'essayer de dépasser son coéquipier parce qu'en tant qu'équipe, nous n'aurions alors rien gagné globalement. Au lieu de cela, choisir le pneu medium, dont nous savions également qu'il serait très performant en course, lui donnerait la meilleure chance d'allonger son relais dans un Grand Prix dont nous étions presque certains qu'il serait marqué par un seul arrêt. Cela lui donnerait une chance de rouler avec un peu d'air libre vers la fin de la fenêtre stratégique."

Finalement, la stratégie initiale a joué en faveur de Hamilton : si Russell était le mieux placé des deux au moment d'effectuer son arrêt, au bout de 29 tours de course, la sortie de la voiture de sécurité une poignée de boucles plus tard a offert un arrêt bien moins coûteux au #44. Naviguant alors au troisième rang à la faveur des arrêts des deux Ferrari, de son équipier et d'Oscar Piastri, il a pu conserver cette place sous Safety Car puis à l'arrivée.

"En fin de compte, cela a très bien fonctionné pour Lewis, car en ayant la possibilité d'effectuer un long relais, il était encore en piste lorsque la voiture de sécurité est sortie, ce qui a vraiment joué en sa faveur", a ajouté Allison. "C'est un peu dommage pour George de se faire piéger par la voiture de sécurité, mais ce sont les aléas de la course. Dans l'ensemble, la séparation des stratégies nous a donné les meilleures chances d'obtenir un bon résultat pour l'équipe et, en fait, pour chaque pilote pris individuellement, c'était aussi une bonne chose."