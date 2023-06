Mercedes derrière Ferrari et Aston Martin malgré son doublé en EL2 ?

Lewis Hamilton meilleur temps d'un souffle devant George Russell : une fois n'est pas coutume, la Mercedes W14 était la monoplace la plus rapide lors d'un vendredi très particulier au Grand Prix du Canada. En effet, les premiers essais libres ont été perturbés par plusieurs drapeaux rouges, dont une longue interruption de la séance inaugurale en raison d'un dysfonctionnement des caméras de vidéosurveillance et de la transmission de leurs images.

Les EL1 n'auront donc duré que quelques minutes, et la seconde séance a été rallongée d'une demi-heure afin de laisser le temps aux pilotes et aux écuries de faire leurs gammes. Tandis que Russell salue une "séance raisonnablement productive", Hamilton n'en est pas complètement satisfait : "Cela fait longtemps que nous n'avions pas eu une séance d'une heure et demie, et j'ai trouvé que ce temps n'était pas utilisé de manière optimale. Nous allons donc étudier comment nous pouvons... J'avais juste hâte d'y aller. Je disais : 'Faites-moi sortir, tirons le meilleur du temps de piste'."

Il n'empêche que Mercedes a un dixième d'avance sur Ferrari, trois sur Aston Martin et quatre sur Red Bull à l'issue de cette journée. Les pilotes sont toutefois loin de crier victoire. "Je ne pense pas que l'on puisse tirer trop de conclusions des chronos. Nous avons fait notre préparation des qualifications vers la fin de la séance, quand la piste était plus rapide", analyse Russell.

Hamilton renchérit : "La voiture n'avait pas l'air mauvaise, mais nous avons clairement du travail. Ce n'était pas le mieux qui soit mais pas le pire non plus, loin de là. Ça paraissait donc assez correct, c'est juste bosselé. Je crois que tout le monde est en difficulté sur les bosses. Il faut juste que nous améliorons la tenue de route ainsi que l'équilibre en virage, alors je pense que ça ira."

Lewis Hamilton (Mercedes)

Au moins les évolutions récemment apportées à la Mercedes W14 semblent-elles porter leurs fruits. "Je ne peux comparer ça qu'à l'an dernier, et c'est largement meilleur que l'an dernier", estime Hamilton. "Mais le train arrière n'est pas forcément... Dans l'ensemble, la voiture représente un pas en avant. Et je pense vraiment sentir les améliorations senties à Monaco."

Russell confirme : "Je pense que les évolutions que nous avons apportées à la voiture à Barcelone ont aidé quant aux limites que nous aurions probablement eues davantage avec l'ancienne spécification de la monoplace."

Il n'y a plus qu'à concrétiser lors du reste du week-end, alors que la pluie devrait perturber les qualifications avant une course disputée sous les nuages mais sur le sec.

"Je pense pense que nous restons derrière Ferrari et Aston Martin, surtout en rythme qualificatif", prédit Russell. "Il est même possible que... Valtteri [Bottas] avait l'air rapide, il y a peut-être Alpine. On sait que le dimanche nous est toujours plus favorable, c'est là que ça comptera. On dirait qu'il va pleuvoir demain, on verra ce que ça nous réserve."

Et si Mercedes doit faire preuve d'ingéniosité pour s'illustrer, il n'est pas question de prendre des risques inconsidérés. "L'an dernier, j'ai essayé de mettre des slicks quand c'était encore humide, et je l'ai mise dans le mur ! Alors je vais y réfléchir à deux fois avant de faire ça", conclut le jeune Anglais.

Lire aussi : Mercedes se presse pour prolonger le contrat de Hamilton