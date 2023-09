Mercedes : Ferrari avait jusqu'à 0"250 d'avance à Monza

Sur un circuit qui n'appuie pas véritablement sur les forces de la Mercedes W14, l'écurie allemande a signé au terme du Grand Prix d'Italie ce qui constituait certainement le meilleur résultat possible en conditions de course normales, avec les cinquième et sixième positions pour George Russell et Lewis Hamilton.

Le plus jeune des deux Britanniques a connu le week-end le plus performant. Malgré un vendredi délicat, il a ensuite réalisé en qualifications un intéressant quatrième temps, devançant notamment la Red Bull de Sergio Pérez, qui a donc débouché sur le top 5 en course, derrière des Red Bull et des Ferrari qui avaient l'avantage.

"George a connu un très bon week-end et son moment fort a sans doute été sa performance en qualifications", a expliqué Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste, dans le traditionnel débriefing de Mercedes. "Nous avions vécu un vendredi difficile. Nous avions du mal à trouver de l'adhérence avec le pneu tendre, le C5, mais l'équipe a réussi un très bon retournement de situation avant la journée de samedi. Se qualifier sur la deuxième ligne est un véritable exploit."

Même si Russell a un temps été capable de demeurer à portée des Ferrari lors de la course de dimanche, cela n'a pas duré et il a terminé l'épreuve à une demi-douzaine de secondes sur la piste malgré la bataille entre Carlos Sainz et Charles Leclerc, avant d'écoper d'une pénalité de cinq secondes. Pour Shovlin, les caractéristiques de la piste de Monza ont permis à la Scuderia de disposer sur les W14 d'un avantage allant jusqu'à un quart de seconde par tour en course.

"Fondamentalement, en course, nous n'avions pas le rythme et il semble que Ferrari devienne plus compétitif lorsque nous passons à des réglages à faible appui. À Monza, ils semblaient avoir un dixième et demi à deux dixièmes et demi d'avance sur nous. Quand il y a ce genre d'avantage, il est très difficile de rivaliser avec qui que ce soit sur le plan de la stratégie. En fin de compte, le mieux que nous pouvions faire était de terminer P5 avec George derrière les deux Ferrari."

Pourquoi Hamilton a démarré en pneus durs

Lewis Hamilton quitte sa voiture après le tour de mise en grille.

De l'autre côté du garage, Hamilton a eu plus de difficultés lors des qualifications et n'a pu faire mieux que huitième en Q3. Mercedes a alors pris la décision de le faire démarrer sur une stratégie alternative : là où 17 des 20 pilotes sont partis en pneus mediums, le septuple Champion du monde était chaussé des durs au départ. Cela lui a permis de passer de la dixième à la sixième place en fin de course, rendant inopérante sa pénalité de cinq secondes pour l'accrochage avec Oscar Piastri.

"L'une des choses que nous avons constatées avec les pneus durs, c'est que les avantages potentiels étaient en fait plus importants [qu'avec les pneus mediums]", a expliqué Shovlin. "Les chances de Lewis d'obtenir un très bon résultat étaient accrues si nous modifiions notre stratégie et options pour le pneu dur."

"L'autre élément à prendre en compte à Monza, c'est qu'en dépit des longues lignes droites, il est très difficile de doubler. La raison en est que lorsque vous utilisez un très petit aileron arrière et que vous déclenchez le DRS, il n'y a pas beaucoup de traînée à perdre parce que ces petits ailerons sont [déjà] très efficaces. L'effet du DRS à Monza est donc réduit de plus de la moitié par rapport à ce qu'il est sur la plupart des autres circuits. C'est la principale raison pour laquelle les dépassements sont difficiles quand vous n'avez pas de différence en termes d'usure des pneus."

"Toute la stratégie de Lewis sur le pneu dur consistait à générer cette différence d'usure des pneus par rapport aux autres voitures. Nous avons pu le faire rouler plus longtemps [jusqu'au 27e des 51 tours, ndlr], et il était alors sur des mediums frais en fin de course, alors que toutes les autres voitures, les McLaren, les Williams, [Fernando] Alonso, étaient sur leurs vieux pneus durs. Cela a suffi pour générer un delta suffisant pour dépasser, et il a pu le faire."

"À certains moments de la course, une voiture de sécurité aurait été très bénéfique pour Lewis. Par exemple, quand tous les pilotes en mediums étaient déjà rentrés et qu'il était encore sur ses pneus durs sans s'être arrêté. En fin de compte, cela ne s'est pas produit et la sixième place obtenue par Lewis était le meilleur résultat possible."

